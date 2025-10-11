EFA se joacă cu nervii noștri – după eșecul de acasă a urmat o victorie la scor, 7-1, în deplasare

Continuă surpizele marca EFA. După ce în etapa trecută visocenii au fost învinși, pe teren propriu, fără drept de apel, 0-4 cu echipa din Țarigrad, a urmat o nouă deplasare de succes. Echipa din Visoca a învins, din nou cu scor de hochei, formația FC Olimpia din Bălți și a urcat pe locul secund.

La Fălești, unde s-a disputat partida, au contat doar oaspeții, fotbaliștii de la EFA perforând poarta gazdelor de șapte ori! FC Olimpia – EFA Visoca 1-7 (Vasile Smîntînă 68 / Leonid Podlesnov 11, Vasile Pașa 21, Laurențiu Iurcu 52, 66, Piotr Gherman 71, 74, Igor Chiperi 81). n minutul 73 Anatoli Mateițov (FC Olimpia) n-a transformat un penalty. Din celelalte rezultate trebuie menționat un nou succes al fotbaliștilor din Țarigrad, o nouă victorie la scor a liderului, dar și eșecul „feroviarilor”, în confruntarea cu drochienii.

Iată și rezultatele tehnice ale etapei, prezentate de Federația Moldovenească de Fotbal: CF Locomotiva – FC Speranța 1-2 (Corneliu Vladiuc 68 / Vasile Andronic 66-autogol, Evgheni Usatenco 80); Vulturii Cutezători – CF Edineț 7-3 (Constantin Iavorschi 10, 37, 51, Denis Secureanu 21, Veaceslav Beștanco 31, Nicolae Ignat 67-penalty, Dionisie Lencauțan 86-penalty / Elyas Ursu 8, Alexandru Guriev 27, Vitalie Scorpan 60); FC Țarigrad – Atletico 5-2 (Valentin Bacalîm 10, Oliviu Șchiopu 44, 49, 83, David Prisăcaru 80 / Nicolai Palii 28, Ianec Umanschii 41-autogol); FC Grănicerul – FC Steaua Nordului 1-3 (Nicolae Gaman 59-penalty / Valentin Ceavdari 8, Alexei Dîzov 10, Evgheni Țiverenco 40).

După nouă etape, la jumătatea competiției, EFA ocupă locul secund, dar la o distanță prea mare de lider și cu același număr de puncte ca și echipele de pe locuile III și IV:

Returul începe sâmbătă, 18 octombrie, iar vicocenii au meci foarte greu la Ocnița, cu echipa care a aplicat prima înfrângere usturătoare celor de la EFA. Foarte interesante se anunță meciurile de la Edineț și Țarigrad, unde cele două echipe-surpriză, FC Speranța și FC Țarigrad vor trebuie să demonstreze că locul din clasament mai degrabă este o certitudine decât ceva ieșit din comun. La Bălți se vor înfrunta cele două reprezentante a „capitalei Nordului”, FC și Atletico, iar liderul are meci ușor la Glodeni, unde „grănicerii” mereu au fost „gazde foarte primitoare”.

Începutul meciurilor la orele 14:00.

 


