Fotbaliștii de la LT „Petru Rareș” – campioni ai raionului Soroca la fotbal 8×8, ciclul gimnazial

Stadionul municipal din Soroca a găzduit Campionatul raionului Soroca la fotbal 8×8, ciclul gimnazial, competiție câștigată de tinerii fotbaliști de la Liceul teoretic ”Petru Rareș” din Soroca.

În meciul cu titlul pe masă, fotbaliștii de la LT „Petru Rareș” (foto) au câștigat, cu scorul de 2-1, în fața rivalilor de la LT ”Constantin Stere”. Ambele goluri au fost marcate de Daniel Muntean… În meciul pentru locul III, fotbaliștii de la Gimnaziul Rublenița au fost superiori echipei Gimnaziului Șolcani, scor 2-0.

La individual, cei mai buni au fost desemnați: Marius SANDU (Gimnaziul Șolcani) – CEL MAI BUN PORTAR; Ianuș CAPCELEA (LT „Constantin Stere) – CEL MAI BUN APĂRĂTOR; David DAVID (Gimnaziul Rublenița) – CEL MAI BUN MIJLOCAȘ; Augustin ȘTERBATE (LT „Petru Rareș”) – CEL MAI BUN ATACANT; Daniel MUNTEAN (LT „Petru Rareș”) – CEL MAI BUN GOLGHETER; Vladislav TOMAC (LT „Comstantin Stere”) – CEL MAI BUN JUCĂTOR”.

Campionatul a fost organizat de Asociația de Fotbal din raionul Soroca cu suportul administrativ și financiar a Consiliului Raional Soroca, sub patronajul înalt a Președintelui Raionului Soroca. (Foto: Asociația de Fotbal din raionul Soroca)