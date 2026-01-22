Strigător la cer: un tată agresat și violat de propriul fiu

În liniștea unei nopți de octombrie, într-un sat din nordul republicii un bătrân a deschis ușa casei sale propriului fiu. Câteva minute mai târziu, locuința s-a transformat într-o scenă de violență extremă. Cazul, care a zguduit comunitatea locală, a fost încheiat recent de instanță, care a pronunțat o condamnare dură: 9 ani de închisoare cu executare pentru agresor.

Potrivit Judecătoriei, incidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 octombrie 2025, în locuința victimei dintr-o localitate rurală. Agresorul, aflat sub influența alcoolului, a pătruns în casă și a declanșat un conflict care a degenerat rapid în violență fizică și abuz sexual.

Victima, un bărbat în vârstă, cu probleme grave de sănătate și mobilitate redusă, nu a putut opune rezistență. Ulterior, expertizele medico-legale au confirmat existența leziunilor corporale. Dimineața, bătrânul a reușit să iasă din casă și să ceară ajutor. Vecinii au observat imediat urmele agresiunii și starea de șoc în care se afla.

Asistentul social care îl îngrijea de mai mulți ani a declarat că victima era speriată, plângea și acuza dureri în tot corpul, fiind vizibil traumatizată de cele întâmplate. Poliția a fost alertată, iar agresorul a fost reținut în aceeași zi. Dosarul relevă un detaliu cutremurător: agresorul nu se afla la prima faptă gravă. Acesta fusese anterior condamnat pentru infracțiuni similare și eliberat din detenție în 2023, după ispășirea unei pedepse îndelungate.

La doar doi ani după eliberare, s-a întors în satul natal, unde a comis din nou o infracțiune extrem de gravă, de această dată împotriva propriului părinte. Instanța a calificat situația drept recidivă periculoasă. Instanța a decis aplicarea unei pedepse de 9 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus menținerea arestului preventiv până la intrarea definitivă în vigoare a sentinței și obligarea condamnatului să achite cheltuielile judiciare.

Magistrații au motivat sentința prin gravitatea faptei, lipsa circumstanțelor atenuante și pericolul social ridicat al inculpatului. Un caz care ridică semne de întrebare pentru întreaga comunitate. Dincolo de sala de judecată, acest caz lasă urme adânci într-o comunitate mică, unde toată lumea se cunoaște. Specialiștii avertizează că violența domestică asupra persoanelor vârstnice este adesea ascunsă, nereportată și tratată ca „problemă de familie”, deși consecințele pot fi devastatoare. Cazul arată cât de vulnerabili sunt bătrânii singuri și cât de importantă este intervenția rapidă a vecinilor, asistenților sociali și autorităților.