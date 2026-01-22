În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei

Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei /TB/, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ din fondul măsurilor de profilaxie, transmite moldpres.md

Potrivit instituției, scopul general al proiectelor a fost reducerea poverii tuberculozei în raioanele vizate printr-o abordare integrată, axată pe depistarea precoce și diagnosticarea eficientă a cazurilor de TB, acordarea sprijinului pentru includerea pacienților în programele de tratament, creșterea nivelului de conștientizare a populației din grupurile cu risc și consolidarea vigilenței față de această maladie.

Proiectele au fost implementate în raioanele Florești, Sângerei, Telenești, Ialoveni, Călărași, Șoldănești, Criuleni și Dubăsari.

În total, au fost examinate peste trei mii de persoane, dintre care 146 au fost identificate ca suspecte de tuberculoză. În urma investigațiilor suplimentare, au fost confirmate 27 de cazuri de TB, care au fost incluse în tratament. Rezultatele investigațiilor radiologice au fost comunicate sistematic instituțiilor de asistență medicală primară, iar persoanele suspecte sau cu alte patologii au fost luate la evidență și monitorizate de medicul de familie și medicul ftiziopneumolog.

Pentru realizarea în anul 2025 a proiectelor sus-menționate, din fondul măsurilor de profilaxie au fost alocați mai mult de două milioane de lei.

Pentru anul 2026, suma alocată în acest scop este de aproximativ 4,7 milioane de lei, iar concursul de proiecte de prevenire a tuberculozei a fost lansat pe 13 ianuarie 2026


