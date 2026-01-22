Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere!

Cadrele medicale sunt principalul punct de informare pentru pacienți atunci când vine vorba despre vaccinare. De aceea, dacă profesezi în domeniu, este important să cunoști actualizările din schema de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru a transmite pacienților informații corecte și conform recomandărilor în vigoare.

Schema actualizată de vaccinare HPV este următoarea: 9-14 ani (fete și băieți): 1 doză; 15-26 ani (fete și băieți): 2 doze, la interval de 6 luni; persoane cu imunitate scăzută sau HIV: 2 doze, la interval de 6 luni.

Băieții de peste 15 ani pot beneficia de vaccinare, la solicitare, conform schemei cu 2 doze, în limita stocurilor disponibile.

Femeile care alăptează pot fi vaccinate: vaccinarea este sigură și nu afectează alăptarea.

Vaccinul anti-HPV utilizat în cadrul programului de vaccinare a fost verificat și utilizat din 2002. Acesta țintește tulpinile HPV 16 și 18 (responsabile de 71% din cazurile de cancer cervical) și tulpinile 6 și 11 (care cauzează 90% din verucile genitale).