Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere!

De către
OdN
-
0
9

Cadrele medicale sunt principalul punct de informare pentru pacienți atunci când vine vorba despre vaccinare. De aceea, dacă profesezi în domeniu, este important să cunoști actualizările din schema de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru a transmite pacienților informații corecte și conform recomandărilor în vigoare.

Schema actualizată de vaccinare HPV este următoarea: 9-14 ani (fete și băieți): 1 doză; 15-26 ani (fete și băieți): 2 doze, la interval de 6 luni; persoane cu imunitate scăzută sau HIV: 2 doze, la interval de 6 luni.
  Băieții de peste 15 ani pot beneficia de vaccinare, la solicitare, conform schemei cu 2 doze, în limita stocurilor disponibile.
Femeile care alăptează pot fi vaccinate: vaccinarea este sigură și nu afectează alăptarea.
Vaccinul anti-HPV utilizat în cadrul programului de vaccinare a fost verificat și utilizat din 2002. Acesta țintește tulpinile HPV 16 și 18 (responsabile de 71% din cazurile de cancer cervical) și tulpinile 6 și 11 (care cauzează 90% din verucile genitale).

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentÎn cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.