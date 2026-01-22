Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca

Viitorul a șase instituții de învățământ din raionul Soroca a intrat oficial în dezbatere publică, după ce ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Autoritățile raionale și locale urmează să decidă, în următoarele luni, dacă școlile vor fi reorganizate în Școli Primare-Grădinițe, o măsură propusă din cauza numărului mic de elevi.

Vizita a avut loc la 21 ianuarie, când ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a ajuns în raionul Soroca, însoțit de deputatul Ion Babici, vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase, responsabil de domeniul educației și șefa interimară a Direcției Învățământ Soroca, Elena Prodan.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, programul a debutat cu o ședință de lucru la Direcția Învățământ, urmată de deplasări în teritoriu. După ședința de lucru, delegația oficială s-a deplasat la trei dintre cele șase instituții care ar putea fi supuse procesului de reorganizare. Măsura vizează transformarea școlilor primare în Școli Primare-Grădinițe, la propunerea Ministerului Educației, motivată de scăderea numărului de elevi.

Lista instituțiilor vizate include: Școala Primară Hristici „Gheorghe Năstase”, Școala Primară Trifăuți, Școala Primară Redi-Cereșnovăț, Școala Primară Regina-Maria, Școala Primară Băxani și Școala Primară Slobozia Nouă. Consiliul raional Soroca și-a exprimat poziția oficială privind această inițiativă, condiționând reorganizarea instituțiilor de acordul autorităților locale.

Poziția oficială a Consiliului raional Soroca este ca toate Instituțiile vizate să fie reorganizate în Școli Primare-Grădinițe cu condiția ca Primarii împreună cu Consiliile locale vor da acordul prin deciziile corespunzătoare. Astfel, procesul nu va fi impus unilateral, ci va trece prin etape de consultare și vot la nivel local.

În perioada imediat următoare, administrațiile publice locale din localitățile vizate urmează să convoace ședințe pentru adoptarea unor decizii oficiale. Un rol esențial în acest proces îl vor avea părinții elevilor.

Reorganizarea celor șase școli primare din raionul Soroca deschide o dezbatere sensibilă despre viitorul educației în mediul rural, într-un context marcat de scăderea numărului de elevi și de necesitatea adaptării infrastructurii școlare. Deciziile finale vor depinde de poziția comunităților locale și de voturile autorităților până la sfârșitul lunii aprilie.