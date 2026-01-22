Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda

Și nu va impune taxe Europei din 1 februarie pentru refuzul de a-i ceda această „bucată de ghiață”. În vigoare însă rămâne formarea așa numitului Consiliu (Mondial) al Păcii (CP), unde-i invită de-a valma ca membri pe toți cei care contează în mintea lui: și pe cei ce se apără în războiaie de agresiune și pe criminalii care le declanșează și le duc.

Putin și Lukașenko au fost invitați și deja și-au dat acordul. Trump așteaptă un răspuns pozitiv și de la Zelenski, dar și de la liderii europeni. Bilet de intrare în CP este plata cotizației de $1 miliard. Consiliul nu are un statut și nici un regulament instituțional/financiar de competențe/funcționare.

Se știe însă că șeful lui pe viață va fi DJT, iar DJP zice că structura (CP) se va situa de-asupra ONU pe care o va coordona (poate chiar înlocui ori anula) din perspectiva autoenunțată a „celui mai eficient și mai reditabil președinte” al SUA – cea mai puterncă țară de pe Tera.

În felul acesta D. J. Trump va putea să se ridice la rangul de Țar, Rege ori Împărat al întregii planete. Unii zic că e noua lui obesesie. DJT zice că e un proiect serios, grandios, de care nu a mai avut lumea. Și are dreptate. Până aici, se credea că civilizația modernă bine educată, instruită și înalt tehnologizată nu este capabilă de așa ceva.

Ajunsă marea politică globală până în acest punct de „luciditate”, bine ar fi ca ceilalți „candidați” la funcția de membri-cotizanți ai CP să înainteze o clauză de participare înainte să-și dea aprobarea: pe lângă un statut și un regulament de funcționare a acestui CP, să ceară și un certificat de sănătate mintală pe numele autorului și promotorului acestui „proiect” care anulează ordinea mondială de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Nu de alta, dar peste câțiva ani (s-ar putea și mai curând), să nu râdă lumea de ei ori chiar să-i condamne că în loc să pună mână de la mână și să-l îndemne să se trateze pe cel ce aruncă undița în cada de la baie ca să prindă pește, se alătură și ei, supusi, cuminți, înțelegători și la fel de „senini”, „procesului”.