Cum ajută primăriile din raion persoanele vulnerabile pe timp de iarnă?

Primăriile din mai multe sate din raion încearcă să sprijine persoanele vulnerabile în perioada rece a anului, în funcție de posibilități și de situațiile din fiecare localitate. Ajutorul vine sub diferite forme, de la lemn de foc și adăpost, până la monitorizare constantă și implicarea comunității.

În satul Parcani, primarul Victoria Prisacari spune că au fost verificate cinci persoane aflate în situații dificile. Deocamdată, primăria nu a oferit ajutoare materiale, deoarece este în proces de pregătire a actelor pentru a putea dispune de masă lemnoasă. Procedura a început încă din toamnă, dar s-a prelungit, motiv pentru care sprijinul nu a ajuns la timp. Autoritățile locale intenționează ca în luna ianuarie să pregătească documentele necesare și să propună Consiliului local aprobarea unei liste cu persoane vulnerabile, pentru a le putea susține măcar parțial.

Totuși, au existat și intervenții punctuale. O persoană cu dizabilitate gravă, aflată în asistență și care nu se poate deplasa, a primit lemn de foc, oferit persoanei care are grijă de ea. De asemenea, o persoană din localitatea Voloave, rămasă fără adăpost, a primit un loc unde să locuiască. I s-a amenajat o cameră, iar soba este funcțională. Primăria mai oferă, la cerere, permisiuni pentru colectarea vreascurilor din fâșiile forestiere aflate în gestiunea locală.

În satul Șeptelici, primarul Victoria Andriuță afirmă că zece persoane solitare au primit câte un metru cub de lemn. Alte cazuri sunt monitorizate direct de primărie. Edilul a discutat personal cu persoane din familii social vulnerabile, unele bolnave sau care muncesc fără contract, pentru a vedea cum se descurcă cu încălzirea. Acestora li s-a permis să taie copaci uscați de pe terenul public, unde urmează să fie construită o piață agricolă.

Primarul menționează că, în multe situații, persoanele vârstnice sau vulnerabile sunt ajutate de copii, rude sau vecini, fie prin donații, fie prin sprijin financiar. Majoritatea cazurilor sunt cunoscute și se află sub supraveghere.

În satul Ocolina, primarul Valentina Ceban spune că asistentul social efectuează constant vizite la persoanele aflate în dificultate. Problemele sunt analizate pe loc, iar soluțiile se caută împreună cu rudele, atunci când acestea există. Persoanele singuratice sunt luate la evidență, iar situațiile de risc sunt comunicate familiei. Potrivit primarului, până acum nu au existat cazuri în care cineva să solicite ajutor pentru lemn de foc, deoarece necesitățile au fost, în mare parte, rezolvate.

Pe când în satul Schineni, primarul Silvia Leșan afirmă că primăria nu a oferit ajutoare directe în această iarnă, în afară de compensațiile pentru căldură primite de la Guvern. Ajutoarele au fost acordate mai devreme, încă din vară. În plus, școala din localitate a organizat o campanie în sezonul rece și a distribuit produse alimentare familiilor nevoiașe.

Exemplele date arată că sprijinul pentru persoanele vulnerabile diferă de la o localitate la alta, însă primăriile încearcă să intervină, fie prin ajutor direct, fie prin monitorizare și implicarea comunității, pentru ca iarna să fie mai ușor de trecut pentru cei care au nevoie de sprijin.