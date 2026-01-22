Drona depistată la Crocmaz, pericol public. Unii locuitori au fost evacuați

Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina căreia a fost depistată drona, scrie anticoruptie.md

„La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”m a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Drona a fost observată în grădina unei case nelocuite din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ. Descoperirea a fost făcută aproape de ora 9:30 de către săteni, care au alertat oamenii legii. Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului.

Pe 3 decembrie, anul trecut, o altă dronă rusească a fost depistată în satul Pepeni din raionul Sângerei, localitate aflată departe de hotarul cu Ucraina. Un locuitor care a găsit drona pe un câmp, a încărcat-o în motocultor și a dus-o acasă. După ce i-a scos motorul, cetățeanul s-a gândit să o ducă la primărie. Primarul satului Pepeni, Oleg Cernei, a apelat Serviciul de Urgență 112. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. ​

Poliția a precizat că drona a fost găsită pe 29 noiembrie, dar localnicul din Pepeni nu a raportat autorităților acest caz. Abia miercuri, 3 decembrie, a decis să o ducă la primărie.