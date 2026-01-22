Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi că, au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, care s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii standard. LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită și Linia independenței energetice, a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare.

Oficialul a precizat că, în următoarele zile, vor fi realizate și alte teste specifice, necesare pentru verificarea continuității și fiabilității semnalelor transmise între stațiile Vulcănești și Chișinău.

Vă reamintim că, linia are o lungime totală de 157 km, traversează 35 de localități din opt raioane, conectând Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Aceasta va putea transporta până la 630 MVA de putere, echivalentul a peste 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. (Foto: Moldova 1)