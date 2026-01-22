Atenție! Utilizarea serviciilor prestate de CNAS astăzi, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, va fi sistată

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, 22 ianuarie 2026, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul resurselor informaţionale CNAS, găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud, desfășurate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

 Aceste lucrări sunt necesare pentru asigurarea funcționării optime a unor resurse informatice şi servicii electronice prestate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Pe durata lucrărilor planificate, este posibil ca accesul la unele servicii electronice să fie temporar limitat.
  Recomandăm, utilizarea serviciilor prestate de CNAS în afara intervalului menționat.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

