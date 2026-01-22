Ministerul Educației și Cercetării recomandă organizarea evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”.

De către

Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.

Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26-30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC și vizează consolidarea educației pentru drepturile omului, combaterea discriminării și promovarea respectului față de diversitatea etnică, culturală și religioasă.

MEC recomandă organizarea unor activități formale și nonformale care să sprijine înțelegerea critică a trecutului și conștientizarea consecințelor Holocaustului, inclusiv prin studierea lecțiilor de viață ale istoriei recente.

De asemenea, Ministerul recomandă organizarea, pe 27 ianuarie 2026, la ora 9:15, a evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”. Activitatea constă în aprinderea lumânărilor și păstrarea unui minut de reculegere, care poate avea loc în curtea școlii sau în alte spații publice și memoriale.

Detaliile de organizare vor fi prezentate în cadrul unui atelier online organizat de Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, pe 23 ianuarie 2026. Pentru participare este necesară înregistrarea prealabilă disponibilă online: https://forms.gle/Fj7S6xMKJCD7tfJH8

Printre alte recomandări se numără: vizionarea de filme documentare urmate de discuții cu elevii, vizitarea expozițiilor muzeale, inițierea unor proiecte de cercetare locală dedicate memoriei victimelor Holocaustului, precum și organizarea întâlnirilor cu supraviețuitori sau urmași ai acestora.

Instituțiile de învățământ sunt încurajate să adapteze activitățile în funcție de specificul comunității educaționale, programul școlar și resursele disponibile.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că aceste acțiuni fac parte din eforturile de promovare a educației interculturale și a memoriei istorice în sistemul educațional.