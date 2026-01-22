Judecătoarea Marina Rusu cheamă în instanță Parlamentul, Guvernul și CSM

Magistrata Marina Rusu, care a protestat în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reclamând un tratament discriminatoriu la locul de muncă, a acționat în judecată Parlamentul, Guvernul și CSM. O cerere în acest sens a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, în data de 21 ianuarie. Rusu a declarat anterior că, deși are program redus de muncă, i se repartizează un volum de sarcini pentru o normă întreagă.

În cadrul protestului, Rusu, care este și mamă a șapte copii, a declarat că este discriminată în raport cu alți colegi din sistem, inclusiv pe criterii de maternitate.

„Nu sunt obișnuită să merg la proteste. Pentru mine, ca jurist, căile legale de apărare a drepturilor sunt sfinte. Dar, cu regret, am constatat că atunci când ești incomod pentru un sistem, acesta are suficiente pârghii pentru a te sancționa, chiar dacă ai dreptul să contești. Doar că acel drept de a contesta durează ani”, a declarat Marina Rusu, citată de Realitatea.md.

„Am dreptul să activez trei ore și jumătate pe zi, dar sunt nevoită să procesez 100% din volumul de dosare, cu un salariu redus. Într-o asemenea situație, nu ai timp să aștepți ani de zile pentru soluționarea contestațiilor”, a mai spus Marina Rusu.

De altă parte, CSM a declarat că suprasolicitarea judecătorilor este o problemă reală și persistentă

„Volumul excesiv de muncă al judecătorilor din Republica Moldova reprezintă o problemă reală și persistentă, care, în cazul anumitor instanțe, a căpătat un caracter structural. Suprasolicitarea este determinată, în principal, de distribuția inegală a cauzelor, existând instanțe în care judecătorii gestionează peste 2.000 de dosare la nivelul instanțelor superioare și aproximativ 1.300 de dosare la nivelul instanțelor de fond, în timp ce în alte instanțe media este semnificativ mai redusă, de aproximativ 400-500 de dosare. Această disproporție este generată, în mare parte, de numărul ridicat al funcțiilor vacante din anumite instanțe judecătorești”, se arată în mesajul CSM, precizându-se că „situația devine cu atât mai sensibilă în cazul judecătorilor care au copii de vârstă fragedă, pentru care cadrul normativ recunoaște necesitatea unui echilibru între viața profesională și cea de familie, inclusiv pentru mamele care se află în perioada de îngrijire și alăptare”, se arată într-u comentariu făcut în urma protestului.

Totodată, CSM a accentuat că a inițiat elaborarea unui set de amendamente la Regulamentul privind distribuirea aleatorie a dosarelor, care vizează, pentru prima dată, introducerea unor reglementări clare referitoare la munca în regim parțial în sistemul judecătoresc.