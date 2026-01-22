Premieră europeană? Cum vrea Țara Galilor să pedepsească deputații care dezinformează intenționat

Țara Galilor (parte a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) se pregătește să voteze o inițiativă legislativă fără precedent: sancționarea politicienilor care mint intenționat. Proiectul, aflat pe agenda Seneddului (parlamentul galez), ar putea deveni un reper internațional în lupta împotriva dezinformării politice. Acesta prevede mecanisme de responsabilizare a parlamentarilor și urmărește inclusiv combaterea dezinformării deliberate în campaniile electorale.

Ce presupune inițiativa?

Senedd Cymru (Member Accountability and Elections) Bill e un proiect de lege elaborat de guvernul galez pentru a întări responsabilitatea aleșilor poporului în fața alegătorilor și a combate dezinformarea electorală.

Scopul principal este consolidarea încrederii publice în instituțiile parlamentare prin introducerea unor instrumente noi, printre care un sistem de recall (prin care alegătorii pot cere demiterea unui membru al Seneddului) și norme detaliate pentru a aborda declarațiile false sau înșelătoare în campaniile electorale. Cu alte cuvinte – introducerea unor mecanisme prin care politicienii să fie sancționați dacă se dovedește că au mințit cu intenție.

Proiectul prevede definirea legală a înșelăciunii politice și a dezinformării intenționate, dar și posibilitatea ca un politician să fie sancționat prin retragerea afirmației, suspendare sau chiar pierderea mandatului. Inițiativa urmărește crearea unui cadru de responsabilitate mai strict pentru campaniile electorale și comunicarea publică.

Proiectul se află în faza de dezbatere parlamentară. Legea ar putea intra în vigoare în cursul anului 2026, odată cu finalizarea procedurilor parlamentare și administrative.

R. Moldova: Dezinformări intenționate lansate de aleșii poporului

Numeroși parlamentari din R. Moldova au lansat și amplificat, de-a lungul timpului, mai multe informații false, unele dintre care au fost dezmințite de fact-checkeri. Cu toate acestea, în R. Moldova nu există un mecanism juridic de sancționare a acestui comportament.

Vă prezentăm câteva exemple de distribuire a falsurilor de către aleșii poporului de la Chișinău, documentate de Stopfals.md:

Marina Tauber şi „sicriele comandate”. În 2023, deputata a mințit că autoritățile ar plănui „provocări militare” în regiunea transnsitreană și că „ar fi comandat aproximativ 3000 de sicrie”. Această declarație a fost demontată ca fals de Stopfals.md.

Igor Dodon – campion al dezinformării. Liderul PSRM a dezinformat în ultimii ani despre exporturi, bugetul apărării, militarizarea în detrimentul cheltuielilor sociale sau „merele care se strică” în livezi.

Dezinformările lui Bogdan Țîrdea. Deputatul socialist a distribuit imagini false, a mințit despre „lichidarea școlilor” sau că „integrarea europeană ne va duce în NATO și la război”. Acesta a dezinformat și despre scoaterea din uz a noțiunilor de „mamă” și „tată” în școli. Același fals a fost distribuit de colegul său de partid, Vladimir Odnostalco. Parlamentarul a dezinformat (alături de deputata Ala Ursu-Antoci) și despre lipsirea a mii de copii de dreptul la educație.

Distribuirea de falsuri de către deputați este un fenomen omniprezent în multe state și are, uneori, un impact transfrontalier. Un exemplu în acest sens este dezinformarea lansată de fosta senatoare de la București, Diana Iovanovici-Șoșoacă, care a declarat în 2023 că „sute de tancuri au traversat Moldova pe la Iași și s-au dus pe la vama Albița, îndreptându-se spre Transnistria și Găgăuzia”.

Inițiativa din Țara Galilor ar putea deveni un precedent internațional în combaterea minciunii politice prin introducerea de mecanisme de responsabilizare a parlamentarilor.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md