Finanțat: 65,96 milioane de lei îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii. Plata are o valoare totală de 65,96 milioane de lei.

Este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, a celor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, celor de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPay.