Republica Moldova are procuror general – Alexandru Machidon

  Ieri, Membrii Consiliului Superior al Procurorilor  au desfășurat interviuri cu cei doi candidați la funcția de procuror general –  șeful interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon și procurorul Victor Furtună, șeful interimar al PCCOCS.

Punctajul final, obținut de cei doi a fost următorul: Alexandru Machidon – 8,86 puncte;  Victor Furtună – 8,23 puncte. Acum Alexandru Machidon va fi evaluat de de comisa de vetting a procurorilor și, dacă avizul va fi pozitiv, va putea fi numit în funcție de președinta Maia Sandu. (Foto: Moldpres)

