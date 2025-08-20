Republica Moldova are procuror general – Alexandru Machidon

Ieri, Membrii Consiliului Superior al Procurorilor au desfășurat interviuri cu cei doi candidați la funcția de procuror general – șeful interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon și procurorul Victor Furtună, șeful interimar al PCCOCS.

Punctajul final, obținut de cei doi a fost următorul: Alexandru Machidon – 8,86 puncte; Victor Furtună – 8,23 puncte. Acum Alexandru Machidon va fi evaluat de de comisa de vetting a procurorilor și, dacă avizul va fi pozitiv, va putea fi numit în funcție de președinta Maia Sandu. (Foto: Moldpres)