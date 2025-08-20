Scriitoarea Lucreția Bârlădeanu vine la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” Soroca

Pe 22 august 2025, la ora 11:00, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca va avea loc o întâlnire de suflet cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, în cadrul Programului Național LecturaCentral (ediția a VIII-a, februarie – decembrie 2025). Evenimentul poartă titlul „Când realitatea devine poveste” și se înscrie în campania „Scriitorul la el acasă”, menită să promoveze patrimoniul literar național ca parte a patrimoniului european.

Întâlnirea va fi moderată de Viorica Gaja, directoarea B. M. „Mihail Sadoveanu”, și de Larisa Prisacari, șef serviciu activitate metodologică.

Programul național LecturaCentral, desfășurat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, Bibliotecii Naționale și Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM, are ca obiectiv apropierea publicului de scriitori și de valorile literaturii române, într-un an dedicat Anului Mihai Eminescu – 2025.

Sorocenii sunt așteptați la acest dialog cultural cu Lucreția Bârlădeanu pentru a descoperi cum poveștile nasc realități și cum literatura rămâne un liant între generații.