CEC a înregistrat 12 concurenți electorali, iar alte 18 dosare sunt în curs de examinare

Ieri s-a încheiat termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală a înregistrat 12 concurenți electorali, dintre care: șapte partide politice, trei blocuri electorale și doi candidați independenți.

În examinare mai sunt 18 dosare depuse de 13 partide politice și cinci pretendenți la statutul de candidat independent. Termenul de examinare a fiecărei solicitări este de șapte zile. Astfel, cererile depuse pe parcursul zilei de azi vor fi examinate în cadrul ședinței Comisiei până pe 26 august, inclusiv.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va începe pe 29 august curent.