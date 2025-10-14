La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor

Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședința de astăzi prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la începutul precesului de la Curtea de Apel. Evghenia Guţul a declarat că avea misiunea de a ţine evidenţa banilor fostului partid Şor, însă de gestionare se ocupau alţi oameni precum Ilan Șor sau Marina Tauber. Şi Svetlana Popan se declară nevinovată.

NATALIA BAIRAM, avocatul inculpatelor: Miza noastră este să convingem judecătorii din instaţa de apel că au fost admise încălcări de procedură în administrarea probelor pe aceste cauze penale. Toate aceste încălcări de procedură duc implicit la nulitatea probelor şi achitarea persoanei. Asta va fi miza noastră.

CRISTINA GLADCOV, procuror anticorupţie: Ambele părţi au depus apel. Partea acuzării nu a depus apel. Suntem deacord cu sentinţa pronunţată. Vom susţine legalitatea sentinţei şi vom pelda pentru respingerea apelurilor.

Pe 5 august, Evghenia Guțul a fost condamnată de pRima instanţă la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan la 6 ani de detenţie, pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor. Valoarea tranzactiilor este de 42,5 milioane de lei.

Ambele au fost arestate atunci direct din sala de judecată sir amin in inchisoare până la o sentinţă definitivă. Potrivit procurorilor, Evghenia Guțul ar fi fost implicată activ în transportarea sistematică a banilor din Federația Rusă către Republica Moldova, fonduri care ar fi fost folosite pentru susținerea partidului sor, declarat neconstituțional.

Pe 25 martie, Evghenia Guțul a fost reținută pe aeroport într-un nou dosar legat de gestionare frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarații la alegerile din UTA Găgăuzia, în 2023.

REPORTER: ANGELINA UNGUREANU

Foto: TUK.MD