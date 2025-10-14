Festivalul „Hangul de la Sofia” – o sărbătoare a dansului, cântecului și tradițiilor populare

Recent, satul Sofia din raionul Drochia s-a transformat într-o adevărată capitală a folclorului, găzduind cea de-a V-a ediție a Festivalului „Hangul de la Sofia”, un eveniment dedicat dansului, cântecului și tradițiilor populare autentice.

Scuarul Casei de Cultură a devenit neîncăpător pentru numeroșii oaspeți, artiști și locuitori veniți să se bucure de atmosfera de sărbătoare, de frumusețea portului popular și de energia dansurilor moldovenești.

Eveniment a fost onorat de prezența președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un mesaj de felicitare comunității din Sofia și tuturor participanților, subliniind importanța păstrării și promovării valorilor tradiționale. Cu acest prilej, dumnealui a oferit o Diplomă de Gratitudine primarului satului Sofia, Veaceslav Magaleas, pentru implicarea activă și contribuția sa la dezvoltarea vieții culturale locale. La Festival au fost prezenți și alți invitați de onoare: Vitalie Josanu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (raionul Drochia), primari din raionul Drochia, oaspeți din România, dar și primarul satului Sofia din raionul Hîncești, care au împărtășit bucuria evenimentului.

Pe scena festivalului au urcat colective artistice din raionul Drochia, și alte raioane: Sîngerei (satul Cubolta) și Hîncești (satul Sofia), care au încântat publicul cu dansuri și cântece populare pline de culoare, emoție și autenticitate. Atmosfera a fost întregită de orchestra „Barbu Lăutaru” din municipiul Bălți, iar momentul culminant al zilei a fost recitalul invitatului special – îndrăgitul interpret Gabriel Nebunu, care a ridicat publicul în picioare, în ritmuri pline de energie.

În semn de recunoștință și respect, administrația publică locală a adus un omagiu cuplurilor longevive din localitate, cu prilejul a 50 de ani de căsnicie, apreciind exemplul lor de dragoste, răbdare și statornicie – adevărate modele pentru tânăra generație.

Pe lângă programul artistic, vizitatorii s-au bucurat de târgul meșterilor populari, unde au putut admira și achiziționa obiecte lucrate manual, precum și de degustările de bucate tradiționale, care au adus în prim-plan aromele și gusturile autentice ale satului moldovenesc. Evenimentul a fost moderat cu har și pasiune de Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia, care a contribuit la menținerea atmosferei calde și pline de voie bună pe tot parcursul zilei.

Festivalul „Hangul de la Sofia” nu a fost doar un festival, ci o adevărată sărbătoare a sufletului moldovenesc , o reamintire că tradițiile, dansul și cântecul popular continuă să unească generațiile și să păstreze vie identitatea noastră culturală.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)