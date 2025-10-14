Mitropolitul Vladimir, în vizită la Cetatea Soroca

Aflându-se într-o vizită canonică în Eparhia de Soroca și Drochia, în zilele de 12–13 octombrie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, însoțit de Chiriarhul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Ioan, de secretarul eparhial, prot. Nicolae Craveț, și de chelarul Catedralei, prot. Alexandru Ilescu, a efectuat o vizită la Cetatea Soroca – unul dintre cele mai importante simboluri ale credinței și ale patrimoniului cultural-istoric al Moldovei.

În cadrul vizitei, Mitropolitul a admirat frumusețea fortăreței, recent restaurată, subliniind importanța sa istorică și spirituală:

„Cetatea Soroca nu a fost doar un bastion de apărare al hotarelor țării, ci și un loc de mărturisire a dreptei credințe, legat profund de istoria poporului nostru creștin ortodox.”

Momentul a fost unul de rugăciune și recunoștință față de înaintașii care, prin jertfă și credință, au păstrat identitatea și demnitatea neamului nostru.

Vizita Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Cetatea Soroca a adus un nou prilej de reflecție asupra rolului spiritual și cultural pe care l-a avut de-a lungul secolelor această fortăreață – simbol al unității, credinței și rezistenței poporului moldovenesc.

sursa foto: https://ortodox.md/