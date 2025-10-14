Polițiștii din Soroca, alături de cei mici și cei mari

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca au desfășurat recent o serie de activități de informare în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din raion. Scopul acestor acțiuni este de a promova un mod de viață sănătos, de a preveni consumul de substanțe nocive și de a consolida cunoștințele copiilor despre siguranța personală în diverse situații cotidiene — acasă, la școală sau în spațiul public.

Prin dialogul deschis cu elevii și preșcolarii, polițiștii contribuie la formarea unor atitudini corecte și responsabile, încurajând tânăra generație să facă alegeri care le protejează viața și viitorul.