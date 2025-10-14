O școală mică,  o viziune mare: cum Irina Tighineanu aduce digitalizarea în satul Sofia

Într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză impresionantă, școala are datoria de a ține pasul cu noile tendințe și de a pregăti elevii pentru viitor. În condițiile, când educația trece tot mai mult din sala de clasă în spațiul digital, gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia se remarcă printr-o transformare exemplară.

Sub conducerea Irinei Tighineanu, managerul instituției, școala a devenit un model de modernizare și adaptare la noile cerințe ale secolului XXI. Prin participarea activă în programul DigiProf, echipa pedagogică a reușit să îmbine tradiția educațională cu instrumentele tehnologice moderne, oferind elevilor o experiență de învățare mai interactivă, mai relevantă și mai aproape de realitățile lumii contemporane.

Doamna Irina Tighineanu a participat în programul național de formare profesională continuă „DigiProf”, un proiect de mare importanță pentru sistemul educațional din Republica Moldova, fiind parte a inițiativei „Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova”, implementate de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație.

Acest program are la bază standardele europene DigCompEdu, aprobate prin Ordinul MEC nr. 1110/2023, și urmărește dezvoltarea competențelor digitale, necesare utilizării eficiente a tehnologiilor moderne în procesul de predare-învățare-evaluare. Totodată, formarea se sprijină pe Cadrul de referință al curriculumului pentru cursul de formare profesională continuă al cadrelor didactice, aprobat prin Ordinul MEC nr. 1834/2024, care permite adaptarea conținutului la disciplina predată și la nivelul de competență digitală al fiecărui participant.

După absolvirea nivelului A al instruirii, doamna Irina Tighineanu a devenit formator local, organizând în perioada verii instruiri pentru mai multe grupe de cadre didactice din raion, contribuind activ la dezvoltarea competențelor digitale ale acestora. Recent, dânsa a finalizat nivelul B al programului „DigiProf”, ceea ce îi oferă posibilitatea de a instrui alte cadre didactice la un nivel mai avansat.

Astfel, prin implicarea, responsabilitatea și dorința de a inova, Irina Tighineanu demonstrează că digitalizarea educației nu este doar o necesitate, ci o oportunitate de creștere și modernizare. Prin efortul și exemplul personal al doamnei directoare, Gimnaziul „Viorel Cantemir” devine o instituție care inspiră schimbare, deschidere și progres în domeniul educațional.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)