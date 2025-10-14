Biblioteca și comunitatea, unite pentru promovarea gândirii critice

Recent, orașul Drochia a găzduit o discuție publică aparte, dedicată unui subiect de actualitate și, totodată, de profunzime – promovarea gândirii critice și a educației media în comunitățile locale.

Prev 1 of 14 Next

Evenimentul a fost moderat de experta în educație media și pedagogie Natalia Grîu, care, prin măiestrie și profesionalism, a reușit să transforme o întâlnire de informare într-un adevărat exercițiu de reflecție colectivă, un spațiu al dialogului autentic, al întrebărilor și răspunsurilor sincere. Au participat peste treizeci de locuitori ai raionului Drochia, adolescenți, tineri studenți, profesori, bibliotecari, reprezentanți ai Direcției Educație, ai organizațiilor neguvernamentale, membri ai asociațiilor de seniori și simpli cetățeni preocupați de felul în care pot contribui la o lume mai informată, mai rațională și mai liberă.

Atmosfera a fost caldă, deschisă, participativă. Fiecare și-a găsit curajul de a vorbi, de a pune întrebări și de a recunoaște, uneori, că trăim într-o realitate informațională complicată, unde adevărul se amestecă adesea cu ficțiunea, iar știrile false se propagă mai repede decât faptele reale.

Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, implementat de DVV International Moldova, în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API) și Centrul Media pentru Tineri (CMT), cu sprijinul financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei / Deutsche Botschaft Chișinău.

Proiectul MILI se desfășoară în 22 de localități din nouă raioane din nordul țării și are ca scop dezvoltarea competențelor de gândire critică, discernământ și alfabetizare media în rândul adulților. Raionul Drochia, prin localitățile Șuri, Chetrosu și Pelinia, a fost selectat drept unul dintre exemplele de implicare comunitară și parteneriat durabil între biblioteci, ONG-uri, autorități și formatori locali. În aceste sate, educația media nu este o noțiune teoretică, ci o realitate vie, integrată în activități concrete, conversații publice, expoziții, ateliere și acțiuni comunitare, menite să ajute oamenii să înțeleagă mai bine lumea informației.

Întrebarea-cheie a întâlnirii – „Ce pot face eu pentru promovarea gândirii critice?” – a declanșat o serie de reflecții sincere și emoționante. Un tânăr licean a spus că își dorește să învețe să nu creadă tot ce vede pe rețelele sociale; o profesoară a mărturisit că va încerca să-i învețe pe elevii săi să pună întrebări înainte de a trage concluzii; o pensionară a afirmat cu simplitate că a înțeles cât de important este să asculți, dar și să verifici ceea ce auzi. Aceste răspunsuri, atât de diferite și totuși unite de aceeași esență, au demonstrat că gândirea critică nu este un concept rezervat specialiștilor, ci o nevoie comună, o abilitate fundamentală de viață, necesară pentru fiecare cetățean. Natalia Grîu a încurajat participanții să privească informația nu ca pe un dat, ci ca pe o responsabilitate. Ea a explicat cum algoritmii ne pot influența percepțiile, cum emoțiile pot fi manipulate și cum, uneori, o simplă verificare a sursei poate schimba complet sensul unei știri. Discursul ei, echilibrat între rațiune și empatie, a trezit interes, a generat întrebări și a creat un sentiment comun de conștientizare.

În calitate de directoare a Bibliotecii Publice Șuri și formator local în cadrul proiectului MILI, am avut onoarea de a contribui la eveniment prin organizarea unei expoziții de carte dedicată educației media și informaționale. Am adus cu mine volume care vorbesc despre etica informației, despre puterea cuvintelor, despre mecanismele de propagandă și despre modul în care putem recunoaște manipularea. Am expus ghiduri de alfabetizare media, publicații ale Asociației Presei Independente.

Această expoziție nu a fost doar o simplă prezentare de titluri, ci o invitație la reflecție și dialog. Oamenii s-au apropiat de expoziție, au răsfoit pagini, au întrebat, au comentat, iar unii au plecat acasă cu dorința de a reveni la bibliotecă pentru a citi mai mult. Cred că în acel moment s-a înțeles pe deplin sensul adevărat al educației media: nu de a învăța pe cineva ce să creadă, ci de a-l învăța cum să gândească.

Biblioteca Publică Șuri, ca instituție, este de ani buni mai mult decât un spațiu de lectură. Este un loc al învățării permanente, un centru al întâlnirilor civice, al formării comunitare, al curiozității și al libertății. În ultimii ani, prin implicarea noastră în diverse programe – de la „LecturaCentral” până la „Biblio-RAFT electoral” și acum „MILI” – am înțeles că rolul bibliotecarului modern este acela de mediator între informație și comunitate, între carte și realitate, între cunoaștere și acțiune. Alfabetizarea media este, pentru noi, o continuare firească a misiunii educaționale a bibliotecii. Dacă altădată îi învățam pe oameni să citească literele, astăzi îi învățăm să citească lumea.

Formatorii locali ai proiectului MILI în raionul Drochia – Ludmila Țurcanu, Veronica Rusu, Doinița și Dorian Stamati, Stas Cebotari și Victor Fortuna au contribuit cu profesionalism, pasiune și dăruire la extinderea activităților de educație media pentru adulți. Fiecare vine cu experiența proprie, cu viziunea și energia sa, dar toți sunt uniți de același crez: acela că educația nu se oprește la vârsta școlii și că învățarea continuă este singura cale spre o societate echilibrată. Împreună, am descoperit că schimbarea reală nu vine prin impunere, ci prin exemplu, prin dialog și prin încredere reciprocă.

Evenimentul de la Drochia a fost, dincolo de informare, o lecție de viață. O lecție despre oameni, despre puterea comunității, despre curajul de a spune „nu știu, dar vreau să învăț”. Am plecat de acolo cu sentimentul că am asistat la ceva esențial, la trezirea unei conștiințe colective, la o mișcare care pune preț pe gândire, pe adevăr, pe discernământ. Când vezi o profesoară, un tânăr și o bunică discutând împreună despre diferența dintre opinie și fapt, înțelegi că educația media este, de fapt, educație pentru viață.

Personal, cred cu tărie că gândirea critică nu se predă din cărți, ci se învață trăind, observând, întrebând, ascultând. Biblioteca noastră va continua să susțină aceste demersuri prin programe, lecturi publice, ateliere și expoziții menite să aducă informația aproape de oameni, dar nu oricum, ci filtrată prin cunoaștere, analiză și echilibru. Educația media nu este o modă trecătoare, ci o necesitate a prezentului și o investiție în viitor.

Le mulțumesc din suflet organizatorilor, expertei Natalia Grîu pentru inspirație și profesionalism, colegilor formatori locali pentru implicare și partenerilor din cadrul proiectului MILI – DVV International, Asociația Presei Independente și Centrul Media pentru Tineri, pentru sprijinul constant. Mulțumiri speciale participanților, oameni simpli, dar curajoși, care au demonstrat că schimbarea începe cu o întrebare și continuă cu dorința sinceră de a învăța.

A fost o zi a dialogului, a învățării și a conștientizării. O zi în care Drochia a vorbit despre libertatea gândului, despre forța comunității și despre puterea informației curate. O zi în care am înțeles că fiecare dintre noi poate fi parte din soluție.

„Gândirea critică este lumina care rămâne aprinsă, chiar și atunci când informațiile încearcă să ne orbească.”

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ, formator local în cadrul proiectului MILI