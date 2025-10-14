Bărbat din Drochia, condamnat la nouă ani de închisoare pentru o schemă piramidală de investiții

Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie. Curtea Supremă de Justiție a confirmat că el a pus la cale o schemă piramidală prin care a înșelat mai multe persoane, obținând peste 118.000 de euro.

Potrivit anchetei, între anii 2014 și 2015, bărbatul le promitea oamenilor câștiguri lunare de până la 18% din investiții pe piața valutară „Forex”. Pentru a părea credibil, el a înființat două companii în numele altor persoane și semna contracte de consultanță financiară și de împrumut. În realitate, firmele nu aveau activitate economică, iar profiturile promise erau plătite din banii aduși de noii participanți.

Când fluxul de bani s-a întrerupt, plățile au încetat, iar victimele nu și-au mai putut recupera sumele investite.

Judecătorii au stabilit că inculpatul a acționat cu intenție directă și în scop de îmbogățire personală. El folosea documente fictive pentru a câștiga încrederea investitorilor. Printre probele adunate de anchetatori se numără contracte, recipise, conversații electronice și date bancare. Acestea au demonstrat că depunerile reale erau mici, comparativ cu sumele colectate.

Instanța a considerat că toate actele semnate de bărbat erau doar o acoperire pentru escrocherie. Faptul că unele victime au semnat ulterior acorduri amiabile nu a influențat pedeapsa, deoarece infracțiunea de escrocherie se urmărește din oficiu.

În 2020, bărbatul a fost extrădat din Belgia, iar cheltuielile de extrădare, în sumă de 56.845 de lei, vor fi recuperate de la el.

Prin hotărârea devenită definitivă, el a fost recunoscut vinovat de patru capete de acuzare de escrocherie – una în proporții mari și trei în proporții deosebit de mari. Pe lângă pedeapsa de nouă ani de închisoare, instanța i-a interzis să ocupe funcții care implică gestionarea mijloacelor financiare timp de cinci ani după ispășirea pedepsei.