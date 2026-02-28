Este bine să știi: Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi

Tot mai multe persoane se confruntă cu probleme din cauza sistemului osos. Nutriționiștii îți vin în ajutor și îți propun o listă de alimente și băuturi care sprijină sănătatea sistemului osos. Vezi ce produse poți să incluzi în dieta ta zilnică.
Sistemul osos joacă un rol major în viața oricărei persoane. Oasele îndeplinesc funcții diferite, dar în principal ajută la protejarea organelor interne și promovează funcția locomotorie. Pasele sunt țesuturi vii, în creștere, după cum scrie chiar Institutul Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii.
Alimente și băuturi care sprijină sănătatea sistemului osos
Oasele devin fragile și pot fi expuse riscului de a dezvolta una dintre cele mai frecvente afectiuni osoase, osteoporoza. Dacă nu sunt îngrijite cu atenție, acestea îți pot pune viața în pericol. Osteoporoza afectează milioane de oameni din întreaga lume pe an. Această afecțiune este mult mai frecventă la femei și apare în special după menopauză.
Statisticile susțin că aproximativ 20 % dintre femeile cu vârsta de peste 50 de ani dezvoltă osteoporoză, în timp ce doar 5 % dintre bărbații de aceeași vârstă se confruntă cu această afecțiune. Unele modalități de a menține sănătatea sistemului osos includ exercițiile fizice regulate, evitarea tutunului și alcoolului și adoptarea unei diete nutritive.
Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi. Ceea ce consumi va avea un impact direct asupra organismului tău. Unele alimente oferă nutrienți care întăresc sistemul osos. Însă, există și alimente care îți pot pune sănătatea oaselor în pericol, cum ar fi alimentele care conțin prea mult sodiu. Specialiștii susțin că alimentele bogate în calciu sunt ideale pentru a avea un sistem osos puternic. Laptele este bogat în calciu și ajută la întărirea sistemului osos. Pe lângă calciu este important să consumi alimente bogate în vitamina D. Alte minerale importante pentru sănătatea sistemului osos sunt: magneziu, fosfor, potasiu, mangan, fier, zinc, vitamina A, vitamina K, vitamina C și complexul de vitamina B. Mai jos găsești si lista de alimente de unde îți poți lua nutrienții necesari pentru întărirea sistemului osos.
Laptele de soia
Persoanele intolerante la lactoză pot apela cu încredere la consumul de lapte de soia, spun specialiștii. Laptele de soia conține calciu, atât de important pentru sănătatea sistemului osos. Înainte de a alege laptele de soia, ai grijă să verifici cu mare atenție eticheta nutrițională. Adulții au nevoie de până la 1.300 mg de calciu pe zi, conform Institutului Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii. Cercetările sugerează că alimentele din soia pot face parte dintr-o dietă pentru întărirea sistemului osos. Proteina din soia poate îmbunătăți calitatea densității osoase și poate preveni o afecțiune osoasă numită osteoporoză.
Prunele
Prunele sunt asociate cu sănătatea intestinelor, dar pot ajuta, de asemenea, și la construirea unui sistem osos puternic. Un studiu din 2022 a constata că o porție zilnică de prune uscate a prevenit pierderea mineralelor osoase la nivelul șoldurilor. Anumiți nutrienți găsiți în prunele uscate pot fi de folos sistemului osos. Prunele sunt bogate în vitamina K, care joacă un rol critic în bunăstarea sistemului tău osos. Află mai multe și despre gustările care sunt recomandate persoanelor care se confruntă cu probleme articulare.
Sardinele
Sardinele sunt un tip extrem de sănătos de fructe de mare. Acestea ajută la susținerea sistemului osos sănătos. Sardinele au un conținut ridicat de calciu și vitamina D, dar și proteine. O cutie de sardine poate să ofere până la 351 mg de calciu, adică aproximativ 27 % din necesarul zilnic.
Ouăle
Ouăle sunt o sursă excelentă de vitamina D, atât de necesară pentru sănătatea sistemului osos. Acestea sunt bogate în nutrienți necesari sănătății oaselor. Ouăle sunt o sursă importantă de vitamina K, fosfor și magneziu. Află mai multe despre beneficiile consumului de ouă. Ouăle sunt delicioase și conțin mulți nutrienți. Ele pot fi incluse într-o mulțime de preparate și îți pot oferi pentru o lungă perioadă de timp senzația de sațietate.
SURSA: catine.ro