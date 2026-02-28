Este bine să știi: Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi

Laptele de soia

Persoanele intolerante la lactoză pot apela cu încredere la consumul de lapte de soia, spun specialiștii. Laptele de soia conține calciu, atât de important pentru sănătatea sistemului osos. Înainte de a alege laptele de soia, ai grijă să verifici cu mare atenție eticheta nutrițională. Adulții au nevoie de până la 1.300 mg de calciu pe zi, conform Institutului Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii. Cercetările sugerează că alimentele din soia pot face parte dintr-o dietă pentru întărirea sistemului osos. Proteina din soia poate îmbunătăți calitatea densității osoase și poate preveni o afecțiune osoasă numită osteoporoză.

Prunele

Prunele sunt asociate cu sănătatea intestinelor, dar pot ajuta, de asemenea, și la construirea unui sistem osos puternic. Un studiu din 2022 a constata că o porție zilnică de prune uscate a prevenit pierderea mineralelor osoase la nivelul șoldurilor. Anumiți nutrienți găsiți în prunele uscate pot fi de folos sistemului osos. Prunele sunt bogate în vitamina K, care joacă un rol critic în bunăstarea sistemului tău osos. Află mai multe și despre gustările care sunt recomandate persoanelor care se confruntă cu probleme articulare.

Sardinele

Sardinele sunt un tip extrem de sănătos de fructe de mare. Acestea ajută la susținerea sistemului osos sănătos. Sardinele au un conținut ridicat de calciu și vitamina D, dar și proteine. O cutie de sardine poate să ofere până la 351 mg de calciu, adică aproximativ 27 % din necesarul zilnic.

Ouăle

Ouăle sunt o sursă excelentă de vitamina D, atât de necesară pentru sănătatea sistemului osos. Acestea sunt bogate în nutrienți necesari sănătății oaselor. Ouăle sunt o sursă importantă de vitamina K, fosfor și magneziu. Află mai multe despre beneficiile consumului de ouă. Ouăle sunt delicioase și conțin mulți nutrienți. Ele pot fi incluse într-o mulțime de preparate și îți pot oferi pentru o lungă perioadă de timp senzația de sațietate.

SURSA: catine.ro