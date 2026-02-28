Bea cel puțin opt pahare cu apă pe zi și vei fi sănătos

Într-un studiu publicat de FortuneWell, specialiștii susțin că o persoană ar trebui să consume cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Recomandările privind consumul de apă vor vraia întotdeauna în funcție de vârstă, sex și nivelul de activitate.

Recomandările variază inclusiv de circumstanțele și mediul de viață. De exemplu, o persoană care locuiește într-un climat cald și umed, care face multă activitate fizică și care este solicitată zilnic ar trebui să consume mult mai multă apă decât un adult obișnuit.

Medicul este cel care poate să stabilească cu certitudine câte pahare de apă sunt necesare pentru organismul fiecărei persoane. Academia Națională de Știință, Inginerie și Medicină recomandă un aport mediu zilnic de 2.5 litri de apă pe zi.

Hidratarea organismului se poate face cu ajutorul apei, dar și cu ajutorul alimentelor pe care le consumăm.

Beneficiile consumului de apă

Pare greu de crezut, dar specialiștii susțin că pierzi apă din organism chiar și atunci când respiri. Apa se pierde în timpul procesului de transpirație, în timp ce urinezi sau în timp ce corpul metabolizează alimentele și băuturile în energie.