Bea cel puțin opt pahare cu apă pe zi și vei fi sănătos

Hidratarea organismului ar trebui să fie prioritară pentru orice persoană. Sănătatea organismului depinde în mare parte de acest aspect pe care mulți dintre noi îl neglijăm. Corpul uman este compus din peste 60% apă, spun specialiștii. Apa reprezintă aproape două treimi din creier și inimă, 83% din plămâni, 64% din piele și chiar 31% din oase. Ultimele studii au ajuns la concluzii surprinzătoare din partea specialiștilor. Hai să descoperim împreună câte pahare de apă sunt recomandate zilnic.
Sigur și ție ți s-a spus că apa este esențială pentru buna funcționare a corpului. Apa ajută la reglarea temperaturii corpului, ajută la transportul nutrienților în organism, la eliminarea reziduurilor, lubrifiază articulațiile și țesuturile și joacă, de asemenea, un rol crucial în menținerea echilibrului al electroliților și fluidelor din organism. Nu este de mirare de ce apa joacă un rol vital în viața oricărei persoane. Cu atât de multe roluri pe are le joacă, specialiștii spun că este esențial să cunoaștem numărul de pahare pe care ar trebui să le consumăm zilnic.
Câte pahare de apă sunt recomandate zilnic
Într-un studiu publicat de FortuneWell, specialiștii susțin că o persoană ar trebui să consume cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Recomandările privind consumul de apă vor vraia întotdeauna în funcție de vârstă, sex și nivelul de activitate.
Recomandările variază inclusiv de circumstanțele și mediul de viață. De exemplu, o persoană care locuiește într-un climat cald și umed, care face multă activitate fizică și care este solicitată zilnic ar trebui să consume mult mai multă apă decât un adult obișnuit.
Medicul este cel care poate să stabilească cu certitudine câte pahare de apă sunt necesare pentru organismul fiecărei persoane. Academia Națională de Știință, Inginerie și Medicină recomandă un aport mediu zilnic de 2.5 litri de apă pe zi.
Hidratarea organismului se poate face cu ajutorul apei, dar și cu ajutorul alimentelor pe care le consumăm.
Beneficiile consumului de apă
Pare greu de crezut, dar specialiștii susțin că pierzi apă din organism chiar și atunci când respiri. Apa se pierde în timpul procesului de transpirație, în timp ce urinezi sau în timp ce corpul metabolizează alimentele și băuturile în energie.
Se spune că organismul unei persoane poate să trăiască fără hrană până la trei săptămâni, dar fără apă, organismul s-ar putea stinge în doar câteva zile. Cele mai multe sisteme din organism depind de hidratarea pe care i-o oferi zilnic corpului tău.
Consumul de apă ajută la indicii de plenitudine, adică te poate ajuta să te simți plină după o masă.
Apa poate să îmbunătățească funcțiile cognitive, să contribuie la îmbunătățirea stării de spirit, dar și la performanțele fizice pe care le înregistrezi. Apa ajută la prevenirea problemelor de sănătate precum constipația, pietrele la rinichi și infecțiile tractului urinar.
Deși este un lucru rar, există posibilitatea să bei prea multă apă. Acest lucru poate deveni o afecțiune, ce poartă numele de hiponatremie.
Hiponatremia are loc atunci când cantitatea de apă din organismul tău copleșește capacitatea rinichilor, iar aceștia nu mai fac față ratei normale de filtrare. Conținutul de sodiu al sângelui devine periculos, iar acest lucru poate duce la umflarea celulelor. Însă pentru majoritatea populației, problema cea mai mare o reprezintă obținerea suficientă de apă.
Cel mai bun indicator al faptului că ești hidratat este chiar corpul tău. Atunci când nu ești hidratată, corpu îți va trimite anumite semne.
Culoarea urinei este un indicator foarte bun al gradului de hidratare, spun specialiștii. Dacă urina este de culoare galben pal atunci corpul tău este hidrata, dacă urina este de culoare galben închis atunci corpul tău îți trimite un semnal că ai nevoie de mai multe lichide.
Durerile de cap, migrenele, somnul prost, constipația și amețelile sunt alte simptome ale faptului că ești deshidratată. Cel mai important lucru este să-ți asculți corpul și să-i oferi necesarul zilnic de lichide.
SURSA: catine.ro