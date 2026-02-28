Cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase te pot scăpa de „colesterolul rău”

Colesterolul mărit nu provoacă, de obicei, simptome evidente, dar în timp poate crește riscul de boli cardiovasculare, infarct sau accident vascular cerebral. Pe lângă tratamentul prescris de medic, alimentația echilibrată și anumite obiceiuri sănătoase pot contribui semnificativ la reglarea valorilor lipidice.

Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat

Alimentele bogate în fibre, precum cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase, cum ar fi cele din avocado sau uleiul de măsline, pot ajuta la scăderea colesterolului „rău” (LDL). Însă dieteticienii spun că există și o băutură specială care poate susține acest proces, mai ales dacă este consumată dimineața.

Potrivit nutriționiștilor, sucul de rodie este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru reducerea colesterolului. Rodia este cunoscută pentru culoarea sa roșie intensă, semn al conținutului bogat de compuși benefici pentru sănătate.

Sucul de rodie este bogat în polifenoli, antioxidanți puternici care ajută la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. Acești compuși pot contribui la reducerea oxidării colesterolului LDL – un proces implicat în formarea plăcilor de aterom la nivelul arterelor.

Consumul regulat de rodie a fost asociat în unele studii cu reducerea trigliceridelor și a nivelului de LDL, precum și cu o posibilă creștere a colesterolului „bun” (HDL). Specialiștii spun că aceste beneficii pot apărea relativ rapid, mai ales atunci când sucul este integrat într-un stil de viață sănătos.

În plus, dacă te confrunți și cu hipertensiune arterială, cercetările sugerează că un consum moderat de suc de rodie poate contribui la scăderea valorilor tensiunii arteriale. Totuși, este important de subliniat că sucul de rodie nu înlocuiește tratamentul medicamentos prescris de medic, ci poate face parte dintr-un model alimentar sănătos pentru inimă.

Cum poți integra sucul de rodie în dieta ta

Specialiștii recomandă să alegi suc de rodie 100% natural, fără zahăr adăugat. Evită produsele care conțin amestecuri de sucuri sau îndulcitori suplimentari, deoarece pot anula o parte dintre beneficii.