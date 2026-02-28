4.2 C
Soroca
sâmbătă, februarie 28, 2026
Cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase te pot scăpa de „colesterolul rău”

Specialiștii spun că aceasta este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru colesterolul ridicat. Studiile arată că aproximativ 40% dintre persoanele care au niveluri crescute de colesterol nu sunt conștiente de această problemă. Tocmai de aceea, prevenția și alegerile alimentare corecte joacă un rol esențial în menținerea sănătății inimii.

  Colesterolul mărit nu provoacă, de obicei, simptome evidente, dar în timp poate crește riscul de boli cardiovasculare, infarct sau accident vascular cerebral. Pe lângă tratamentul prescris de medic, alimentația echilibrată și anumite obiceiuri sănătoase pot contribui semnificativ la reglarea valorilor lipidice.

Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat

Alimentele bogate în fibre, precum cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase, cum ar fi cele din avocado sau uleiul de măsline, pot ajuta la scăderea colesterolului „rău” (LDL). Însă dieteticienii spun că există și o băutură specială care poate susține acest proces, mai ales dacă este consumată dimineața.

Potrivit nutriționiștilor, sucul de rodie este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru reducerea colesterolului. Rodia este cunoscută pentru culoarea sa roșie intensă, semn al conținutului bogat de compuși benefici pentru sănătate.

Sucul de rodie este bogat în polifenoli, antioxidanți puternici care ajută la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. Acești compuși pot contribui la reducerea oxidării colesterolului LDL – un proces implicat în formarea plăcilor de aterom la nivelul arterelor.

Consumul regulat de rodie a fost asociat în unele studii cu reducerea trigliceridelor și a nivelului de LDL, precum și cu o posibilă creștere a colesterolului „bun” (HDL). Specialiștii spun că aceste beneficii pot apărea relativ rapid, mai ales atunci când sucul este integrat într-un stil de viață sănătos.

În plus, dacă te confrunți și cu hipertensiune arterială, cercetările sugerează că un consum moderat de suc de rodie poate contribui la scăderea valorilor tensiunii arteriale. Totuși, este important de subliniat că sucul de rodie nu înlocuiește tratamentul medicamentos prescris de medic, ci poate face parte dintr-un model alimentar sănătos pentru inimă.

Cum poți integra sucul de rodie în dieta ta

Specialiștii recomandă să alegi suc de rodie 100% natural, fără zahăr adăugat. Evită produsele care conțin amestecuri de sucuri sau îndulcitori suplimentari, deoarece pot anula o parte dintre beneficii.

Porția recomandată este de aproximativ jumătate de cană până la o cană pe zi. Sucul poate fi consumat simplu, dimineața, pe stomacul gol, sau poate fi adăugat într-un smoothie alături de fructe de pădure, iaurt natural sau spanac. Astfel, obții un mic dejun bogat în antioxidanți și nutrienți esențiali.

Deși rodia conține zaharuri naturale, consumul în cantități moderate este considerat sigur pentru majoritatea persoanelor. Dacă ai diabet sau alte afecțiuni metabolice, este recomandat să discuți cu medicul înainte de a introduce sucul de rodie în alimentația zilnică.

Ce alte băuturi pot ajuta la scăderea colesterolului

Sucul de rodie este o opțiune excelentă, dar nu este singura. Specialiștii recomandă și sucul de roșii, datorită conținutului ridicat de licopen.

Licopenul este un antioxidant care a fost asociat cu îmbunătățirea nivelului de colesterol și cu reducerea riscului cardiovascular. Totuși, sucul de roșii poate avea un conținut ridicat de sodiu, așa că este bine să alegi variante fără sare adăugată și să îl consumi cu moderație.

Dacă preferi o băutură caldă dimineața, ceaiul verde este o alegere inspirată. Bogat în catechine și alți antioxidanți, ceaiul verde a fost asociat cu reduceri modeste ale colesterolului total și ale LDL-ului. Consumul regulat, în cadrul unei diete echilibrate, poate susține sănătatea inimii pe termen lung.

SURSA: catine.ro


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

