Nu are nicio legătură cu expunerea la soare – principalul factor care îți îmbătrânește pielea

Principalul factor care îți îmbătrânește pielea

Dincolo de daunele provocate de razele UV, specialiștii explică faptul că îmbătrânirea este, în mare parte, un proces intern. Ea este influențată de genele tale și de modul în care organismul funcționează în timp.

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, celulele pielii se divid mai lent, producția de colagen scade, iar mecanismele naturale de reparare devin mai puțin eficiente. Procesul nu este brusc sau spectaculos, ci discret și gradual. Îmbătrânirea se desfășoară în liniște, conform tiparului genetic cu care te-ai născut.

Însă peste acest proces natural se suprapune un factor extrem de important: stresul. Specialiștii spun că stresul cronic îmbătrânește pielea într-un mod subtil, dar constant. El acționează asemenea aplicațiilor care rulează în fundal și consumă bateria telefonului fără să îți dai seama. Hormonul stresului, cortizolul, menținut la nivel ridicat pentru perioade lungi, stimulează inflamația în organism, afectează calitatea somnului și contribuie la degradarea colagenului.

Colagenul este esențial pentru fermitatea și elasticitatea pielii. Atunci când acesta se descompune mai rapid decât este produs, apar liniile fine, ridurile și pierderea tonusului. Nimic nu se schimbă peste noapte, dar într-o zi te uiți în oglindă și observi că pielea ta pare mai obosită, mai ternă și mai lipsită de vitalitate.

Un alt factor important, adesea subestimat, este zahărul. Nivelurile ridicate de zahăr din sânge duc la un proces numit glicare. În timpul glicării, moleculele de zahăr se atașează de fibrele de colagen și elastină, făcându-le mai rigide și mai fragile. Colagenul afectat își pierde flexibilitatea, iar acest lucru favorizează apariția ridurilor și a pielii lăsate.

În plus, consumul excesiv de zahăr este asociat și cu inflamația sistemică și cu erupțiile acneice. Un aport ridicat de alimente procesate și dulciuri poate contribui la un ten mai încărcat și mai predispus la imperfecțiuni.

De aceea, specialiștii recomandă o dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, proteine de calitate și grăsimi sănătoase, precum și limitarea produselor ultra-procesate.