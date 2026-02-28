Primăria Oclanda, amendată cu 12.500 de lei pentru condiții improprii de muncă. Victima este fostul primar al comunei

Primăria satului Oclanda, raionul Soroca, a fost sancționată cu o amendă de 12.500 de lei pentru nerespectarea condițiilor igienico-sanitare de muncă, după ce instanța a constatat că prescripțiile Inspectoratului Teritorial de Muncă nu au fost executate în termen. Cazul a pornit de la plângerea unei angajate – fost primar al localității – care a reclamat lipsa condițiilor minime pentru a-și desfășura activitatea.

Hotărârea a fost pronunțată la 24 februarie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Central, în dosarul contravențional intentat împotriva Primăriei s. Oclanda. Potrivit materialelor examinate în instanță, la data de 7 februarie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Drochia a efectuat un control inopinat la Primăria Oclanda. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe nereguli în biroul nr. 5, destinat contabilității: cabluri electrice nefixate regulamentar, corp de iluminat fără grilă de protecție, mobilier care nu corespundea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, spațiu insuficient pentru desfășurarea activității și pereți nereparați.

Instituției i-au fost înaintate prescripții clare pentru remedierea încălcărilor până la 12 martie 2025, cu obligativitatea informării în scris a Inspectoratului Muncii. La controlul de verificare din 13 martie 2025, s-a constatat că nu toate deficiențele au fost înlăturate. Instanța a reținut că administrația primăriei „nu au îndeplinit pe deplin în termenele stabilite prescripțiile înaintate și necontestate”, fapt ce constituie contravenție potrivit art. 349 alin. (6) și art. 553 alin. (1) lit. h) din Codul contravențional.

Plângerea care a declanșat controlul a fost depusă de Lidia Vacari, restabilită în funcția de contabil-șef la 17 ianuarie 2025. Aceasta a activat anterior ca primar al satului Oclanda în perioada 2019–2023, iar înainte de aceasta a fost contabil-șef din 2003.

În fața instanței, aceasta a declarat că a fost repartizată într-un birou care „nu face parte din birourile primăriei și care nu a mai fost amenajat și în care nu a fost făcută reparație pe parcursul a 20 de ani”. Victima a susținut: „În birou nu au fost create nici un fel de condiții”, menționând lipsa tehnicii necesare, a încălzirii și a condițiilor corespunzătoare de muncă.

Totodată, aceasta a afirmat că biroul în care a activat anterior timp de peste două decenii, dotat cu tehnica necesară, este închis, iar cheia se află la primar. Potrivit declarațiilor sale, la data controlului și ulterior, situația din biroul nr. 5 nu s-ar fi schimbat. Primarul satului Oclanda a declarat în instanță că în biroul nr. 5 au fost efectuate lucrări de reparație cosmetică și că anumite neajunsuri au fost remediate înainte de termenul-limită stabilit. De asemenea, a precizat că fostul birou al contabilului a fost transformat în arhivă, din motive administrative.

Apărarea a invocat nulitatea procesului-verbal, susținând că există discrepanțe privind locul întocmirii acestuia și lipsa unui martor asistent la refuzul de semnare. Instanța nu a admis aceste argumente. Judecătoria Soroca a recunoscut Primăria s. Oclanda vinovată de comiterea contravențiilor și a aplicat o amendă de 150 unități convenționale (7.500 lei) pentru refuzul de a executa prescripțiile și 250 unități convenționale (12.500 lei) pentru nerespectarea condițiilor igienice și sanitare de muncă.

În baza regulilor privind concursul de contravenții, sancțiunea definitivă stabilită este de 250 unități convenționale, echivalentul a 12.500 de lei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile. Cazul ridică o problemă esențială privind obligația autorităților publice locale de a asigura condiții sigure și conforme de muncă propriilor angajați. Normele privind securitatea și sănătatea în muncă nu sunt opționale, iar nerespectarea lor poate atrage sancțiuni financiare și litigii care afectează imaginea instituției.

Pentru comunitate, situația scoate în evidență importanța mecanismelor de control și a posibilității angajaților de a sesiza încălcări fără teamă de represalii. După mai bine de un an de la controlul inițial, instanța a stabilit că Primăria Oclanda nu a respectat integral prescripțiile Inspectoratului Muncii, aplicând o sancțiune financiară. Cazul, în care victima este fost primar al comunei, evidențiază tensiunile administrative interne, dar și obligația legală a autorităților locale de a garanta condiții minime de muncă pentru toți angajații. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

