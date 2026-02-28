Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi

Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei

Atunci când este necesar să aștepți pentru a lua masa de seară, gustările sunt alegerea clară. Pentru crearea unei gustări potrivite, e important să iei în considerare proteinele și fibrele. Mai mulți specialiști au venit cu propriile lor idei în acest sens. Un mix de alune poate fi alegerea ideală. Reprezintă o sursă bogată de proteine și fibre. Le poți combina cu fructe uscate sau cereale integrale.

Un bol cu iaurt aduce aportul de proteine necesar pentru a te simți sătulă până la ora cinei. Iaurtul grecesc însoțit de fructe și semințe este alegerea perfectă. Astfel, nu ți se va strica pofta de mâncare, iar tu te vei simți sătulă pentru o perioadă de timp.

Shake-ul proteic poate fi de asemenea o opțiune foarte bună. Are fibre și proteine și nu te lasă să simți senzația de foame până la ora cinei. O altă opțiune la fel de interesantă este toastul de avocado. Pâinea cu cereale integrale este o alegere bună de fibre, iar două felii au 8 grame de fibre.

Dacă reușești să combini această pâine cu iaurt grecesc, sare de mare, avocado și un fruct, nimic nu va fi mai bine. Deși toastul cu avocado este mai mult o alegere pentru micul dejun, poate înlocui o gustare dintre mese cu ușurință.

Cerealele cu lapte sunt o altă alegere la fel de potrivită. Nu toate cerealele sunt create la fel. Unele dintre ele reprezintă combinația perfectă dacă simți că nu mai poți aștepta până la cină.

Motivul pentru care unele gustări nu opresc senzația de foame

Multe gustări populare sunt menite să fie delicioase, dulci și ușor de achiziționat. Cu toate acestea, cele mai multe au zahăr și foarte puține proteine și fibre. Nu au volum, așa că dispar în câteva înghițituri. Sunt împachetate în așa fel încât să nici nu-ți dai seama când le-ai mâncat.