Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi

Specialiștii au adus în atenția noastră această listă. Vezi care sunt acele gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Astfel, vei avea șansa să nu sari peste una dintre principalele mese ale zilei.
Orele dintre prânz și cină pot părea ca un adevărat maraton. Probabil că s-a întâmplat de multe ori să simți că-ți este foarte la scurtă vreme după ce ai luat prânzul. Trebuie să știi că nu ești singură pe acest drum.
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei
Atunci când este necesar să aștepți pentru a lua masa de seară, gustările sunt alegerea clară. Pentru crearea unei gustări potrivite, e important să iei în considerare proteinele și fibrele. Mai mulți specialiști au venit cu propriile lor idei în acest sens. Un mix de alune poate fi alegerea ideală. Reprezintă o sursă bogată de proteine și fibre. Le poți combina cu fructe uscate sau cereale integrale.
Un bol cu iaurt aduce aportul de proteine necesar pentru a te simți sătulă până la ora cinei. Iaurtul grecesc însoțit de fructe și semințe este alegerea perfectă. Astfel, nu ți se va strica pofta de mâncare, iar tu te vei simți sătulă pentru o perioadă de timp.
Shake-ul proteic poate fi de asemenea o opțiune foarte bună. Are fibre și proteine și nu te lasă să simți senzația de foame până la ora cinei. O altă opțiune la fel de interesantă este toastul de avocado. Pâinea cu cereale integrale este o alegere bună de fibre, iar două felii au 8 grame de fibre.
Dacă reușești să combini această pâine cu iaurt grecesc, sare de mare, avocado și un fruct, nimic nu va fi mai bine. Deși toastul cu avocado este mai mult o alegere pentru micul dejun, poate înlocui o gustare dintre mese cu ușurință.
Motivul pentru care unele gustări nu opresc senzația de foame
Multe gustări populare sunt menite să fie delicioase, dulci și ușor de achiziționat. Cu toate acestea, cele mai multe au zahăr și foarte puține proteine și fibre. Nu au volum, așa că dispar în câteva înghițituri. Sunt împachetate în așa fel încât să nici nu-ți dai seama când le-ai mâncat.
Atunci când o gustare conține foarte mult zahăr, nivelul tău de energie poate crește rapid, dar scade în același fel. Ulterior, ai și mai multe pofte. O abordare recomandată de specialiști este să-ți creezi mini gustări care să semene cu mesele principale, dar în variante mai mici. Ar trebui să conțină fibre, proteine și puțină grăsime.
Poftele în sine sunt normale și naturale. Scopul nu este să le oprești complet, dar să înțelegi faptul că organismul are nevoie de hrană bună și sănătoasă pentru a funcționa la nivel optim. În caz contrar, vei vedea că te îngrași și că lucrurile nu funcționează așa cum îți dorești în realitate