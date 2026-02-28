„Mărțișor în toată țara” – peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, în Republica Moldova

De către
OdN
-
0
20

 Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele dintre cele mai cunoscute colective artistice și interpreți din țară, informează moldpres.md

Potrivit Ministerului Culturii, programul include evoluții ale ansamblurilor Joc, Lăutarii, Noroc, Millenium, Mugurel, Fluieraș, Folclor, Select Cvartet Plus, Ștefan Vodă, Crenguța de iederă și Orchestra Națională de Tineret.

De asemenea, în cadrul programului vor susține concerte artiștii Gabriel Nebunu, Vali Boghean, Constantin Moscovici, Anișoara Puică, Nelly Ciobanu, Vitalie Dani, Mihai Ciobanu, Pavel Efremov și Constantin Borodin.

Primele concerte sunt programate pentru 1 martie, în localitatea Viișoara, raionul Edineț, și în orașul Cimișlia. Autoritățile publice locale sunt încurajate să completeze agenda artistică cu activități conexe, precum târguri și expoziții de artizanat, concerte susținute de artiști locali sau ateliere interactive.

Programul detaliat al evenimentelor poate fi consultat aici.

Mărțișorul marchează începutul primăverii. În Republica Moldova, sărbătoarea este asociată, în mod tradițional, cu Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizat anual la începutul lunii martie. Festivalul, lansat în 1966, reunește artiști și ansambluri din țară și de peste hotare și include concerte de muzică populară, ușoară, clasică și spectacole coregrafice.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorGustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.