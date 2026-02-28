„Mărțișor în toată țara” – peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, în Republica Moldova

Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele dintre cele mai cunoscute colective artistice și interpreți din țară, informează moldpres.md

Potrivit Ministerului Culturii, programul include evoluții ale ansamblurilor Joc, Lăutarii, Noroc, Millenium, Mugurel, Fluieraș, Folclor, Select Cvartet Plus, Ștefan Vodă, Crenguța de iederă și Orchestra Națională de Tineret.

De asemenea, în cadrul programului vor susține concerte artiștii Gabriel Nebunu, Vali Boghean, Constantin Moscovici, Anișoara Puică, Nelly Ciobanu, Vitalie Dani, Mihai Ciobanu, Pavel Efremov și Constantin Borodin.

Primele concerte sunt programate pentru 1 martie, în localitatea Viișoara, raionul Edineț, și în orașul Cimișlia. Autoritățile publice locale sunt încurajate să completeze agenda artistică cu activități conexe, precum târguri și expoziții de artizanat, concerte susținute de artiști locali sau ateliere interactive.

Programul detaliat al evenimentelor poate fi consultat aici.

Mărțișorul marchează începutul primăverii. În Republica Moldova, sărbătoarea este asociată, în mod tradițional, cu Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizat anual la începutul lunii martie. Festivalul, lansat în 1966, reunește artiști și ansambluri din țară și de peste hotare și include concerte de muzică populară, ușoară, clasică și spectacole coregrafice.