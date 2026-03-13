Educație pentru viață: Programul EduLIFE lansat la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești

Un nou pas spre modernizarea mediului educațional a fost făcut la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești, unde a fost lansat Programul EduLIFE – o inițiativă menită să îmbunătățească condițiile de studiu și să promoveze educația pentru sănătate în rândul elevilor.

La evenimentul de lansare au participat primarul orașului, Iurie Gangan, președintele raionului, Vasile Tîltu, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și partenerii implicați în implementarea proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor”.

Inițiativa are drept obiectiv consolidarea cooperării dintre autorități, instituții și organizații partenere, precum și realizarea unor proiecte care să contribuie direct la bunăstarea și dezvoltarea elevilor.

În cadrul proiectului au fost modernizate trei spații importante pentru activitatea educațională: o sală de clasă EduLIFE, destinată lecțiilor și activităților de dezvoltare a deprinderilor de viață, cabinetul medical al instituției și biroul psihologului școlar. De asemenea, liceul a fost dotat cu materiale educative, dispensere și produse de igienă menstruală, oferite gratuit elevelor pe parcursul întregului an școlar.

Prin aceste măsuri, elevii vor avea acces la o educație pentru sănătate de calitate, la activități care dezvoltă abilități de viață, dar și la servicii psihologice și medicale mai bine organizate în cadrul instituției.

În discursul său, primarul Iurie Gangan a subliniat importanța implicării autorităților locale și a partenerilor în realizarea unor programe care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi. Totodată, reprezentanții administrației publice locale și-au exprimat deschiderea pentru colaborare și susținerea inițiativelor menite să sprijine procesul instructiv-educativ.

Renovarea spațiilor a fost realizată din bugetul de stat al Guvernul Republicii Moldova, iar dotarea acestora a fost posibilă cu sprijinul Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Programului EduLIFE. Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Media pentru Tineri, Primăria Florești și platforma Suntparinte.md.

Prin astfel de inițiative, instituțiile de învățământ din Republica Moldova fac pași concreți spre crearea unui mediu educațional modern, sigur și prietenos pentru elevi, în care educația pentru sănătate și dezvoltarea personală devin o prioritate.

