Reducerea temperaturii din locuință cu doar 1°C poate scădea consumul de energie cu aproximativ șase la sută„

Știați că reducerea temperaturii din locuință cu doar 1°C poate scădea consumul de energie pentru încălzire cu aproximativ 6%? O temperatură de 20–21°C este, de regulă, suficientă pentru confort în camerele de zi, iar în dormitor poate fi chiar mai mică. Ajustarea temperaturii cu doar un grad sau două nu afectează confortul, dar poate reduce considerabil consumul de energie și costurile la încălzire.

Un termostat programabil sau reglarea atentă a caloriferelor vă poate ajuta să mențineți temperatura optimă pe parcursul zilei și să evitați risipa de energie atunci când nu sunteți acasă.

Seria „Sfatul de vineri”, publicată de primăria municipiului Soroca face parte din campania „Comunități eficiente – comunități reziliente”, realizată de PNUD în comunitățile partenere, în cadrul proiectului „Comunități reziliente prin abilitarea femeilor”, implementat cu sprijinul Suediei și Norvegiei.