Angela Cioca este omul pe care îl caută toți la Centrul Medical din Vasilcău

Diminețile la centrul medical din satul Vasilcău încep devreme. Înainte ca holul să se umple de pacienți, în cabinet deja se organizează ziua. Registrele sunt deschise, programările verificate, iar asistentele știu fiecare ce are de făcut. Printre ele este și Angela Cioca – asistentă medicală superioară, o femeie care de mai bine de 25 de ani lucrează aici și care cunoaște fiecare pacient.

Drumul ei spre medicină nu a fost unul planificat încă din copilărie. Angela a învățat la școala din Vasilcău. După absolvire, părinții au fost cei care au îndrumat-o să continue studiile. Așa a ajuns la colegiul de medicină din Orhei.

„Mama mi-a spus: hai să mergem la Orhei. Nici eu nu știam exact unde merg sau ce mă așteaptă. Dar am mers și am început să învăț. Nu aveam un vis clar legat de medicină. Totul s-a construit treptat. Pe parcurs am început să învăț și mi-a plăcut.”

În 1992 a terminat studiile și a început să lucreze. Primele experiențe profesionale au fost la Soroca, unde a avut ocazia să învețe foarte mult din practică. Își amintește și astăzi de medicul șef, cel care i-a fost mentor. La începutul carierei, fiecare zi era o lecție. Munca în medicină cere atenție, responsabilitate și multă răbdare. Viața însă avea să o aducă înapoi mai aproape de satul natal.

După ce în familia lor s-a născut al treilea copil, programul dificil de la oraș a devenit tot mai greu de gestionat. Turele de noapte și programul schimbător nu mai erau compatibile cu viața de familie. „Lucram în ture, uneori zi și noapte. Era greu pentru soț să rămână singur acasă cu copiii”.

Atunci a luat decizia importantă, să se întoarcă mai aproape de casă. Așa a ajuns să lucreze la centrul medical din Vasilcău, locul în care avea să își petreacă următorii peste 25 de ani din viață.

Astăzi, Angela Cioca este asistentă medicală superioară. Munca ei nu înseamnă doar proceduri medicale, ci și organizarea întregii activități din centru. „Dimineața organizăm lucrul cu pacienții. Fiecare asistentă are funcția ei: la proceduri, la analize, la triaj. Trebuie să ne organizăm repede, ca oamenii să nu aștepte mult.”

După orele de dimineață, începe o altă parte a muncii – cea mai puțin vizibilă pentru pacienți. Documente, rapoarte, evidențe și sisteme informaționale. „Uneori până la ora 10 sau 11 lucrăm cu pacienții, iar după asta stăm până spre seară cu documentația.”

Programul oficial se termină la ora cinci, dar de multe ori ziua de lucru nu se încheie atunci. În centrul medical din Vasilcău lucrează o echipă mică. Angela spune că relațiile dintre colegi sunt bune și că fiecare încearcă să ajute acolo unde este nevoie. „Avem și două fete tinere care lucrează de câțiva ani aici. Ne înțelegem bine și ne ajutăm una pe alta.”

Într-o zi obișnuită, centrul medical deservește aproximativ 30 de pacienți. În anumite perioade însă numărul lor este mai mare. „Iarna este cel mai aglomerat. În ianuarie și februarie lumea vine mai des să facă analize sau controale.”

Pacienții vin cu probleme diferite: dureri, analize, rețete sau îngrijorări. Uneori însă au nevoie nu doar de tratament, ci și de o vorbă bună. „Sunt oameni care vin și vor doar să fie ascultați. Să îi liniștești puțin.”

Angela spune că în această profesie trebuie să ai răbdare și să știi să lucrezi cu oamenii „Lumea e diferită. Unora le place cum vorbești cu ei, altora poate nu. Dar trebuie să încerci să îi înțelegi.”

Există însă o regulă pe care încearcă să o respecte în fiecare zi. Problemele personale rămân în afara cabinetului. „Poate avem și noi probleme acasă. Dar când venim la lucru trebuie să le lăsăm deoparte. Pentru că pacientul vine cu problema lui și are nevoie de atenție.”

După mai bine de două decenii de muncă, Angela Cioca spune că medicina nu este doar o profesie. Este o responsabilitate față de oameni. Pentru mulți dintre locuitorii satului Vasilcău, centrul medical este primul loc unde vin atunci când au nevoie de ajutor. Iar pentru Angela Cioca, fiecare zi de muncă înseamnă încă o ocazie de a fi acolo pentru ei.