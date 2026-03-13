Conferință științifică raională  „Pagini de durere din istoria noastră”

De către

Recent, în sala de festivități a Liceului Teoretic „B.P.- Hasdeu” din orașul Drochia a avut loc conferința științifică raională cu tema „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, desfășurată în cadrul „Decadei Memoriei și Recunoștinței” și dedicată genericului „Pagini de durere din istoria noastră”.

Evenimentul a reunit profesori, elevi, istorici și reprezentanți ai instituțiilor publice, fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Educație Drochia a Consiliului Raional Drochia, Direcția Cultură Drochia, Secția Administrativ Militară Drochia și Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.

Conferința a debutat cu înregistrarea participanților și vernisarea unei expoziții tematice, după care activitatea a fost moderată de Silvia Reșetnic, specialistă principală în cadrul Direcției Educație Drochia.

În cadrul mesajelor de salut, invitații au evidențiat rolul memoriei istorice în formarea conștiinței civice și în păstrarea respectului față de victimele regimurilor represive. Printre vorbitori s-au numărat Tatiana Tacu, șefă-adjunctă a Direcției Educație Drochia, Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, șeful Cancelariei de Stat și reprezentant al Guvernului în teritoriu, precum și Ludmila Cojocaru, conferențiar universitar doctor și reprezentantă a Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, filiala Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

Programul conferinței a continuat cu prezentări și comunicări științifice, dedicate unor momente dramatice din istoria Republicii Moldova.

Una dintre temele abordate a vizat foametea organizată din anii 1946–1947 în RSS Moldovenească, analizată din perspectiva cauzelor și consecințelor.

Prezentarea a fost realizată de Sergiu Dobrea, profesor de istorie la IP LT „Mihai Eminescu”, împreună cu eleva Adriela Bejenari, din clasa a XII-a.

De asemenea, a fost prezentată o comunicare despre deportările din anul 1949 din raionul Drochia, susținută de profesoara Olga Cojocaru-Teacă, de la IP LT „Ștefan cel Mare”, alături de eleva Valeria Teacă.

Un moment emoționant al evenimentului l-a constituit intervenția Zinaidei Darii, martoră oculară a deportărilor, care a împărtășit publicului amintiri din acea perioadă.

Un alt subiect important a fost conflictul de pe Nistru, abordat în comunicarea intitulată „Transnistria – rană sângerândă”, prezentată de Lilian Sonțu, profesor de istorie la IP LT „B.P.- Hasdeu”, împreună cu elevul Severin Tomac, din clasa a XI-a.

În continuare a luat cuvântul Iurie Melinte, directorul instituției și veteran al războiului de pe Nistru.

În încheiere, Ludmila Cojocaru, reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării, a susținut o intervenție dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste, subliniind importanța cunoașterii trecutului pentru consolidarea unei culturi a memoriei în societatea contemporană.

Conferința s-a încheiat prin adoptarea rezoluției finale, care a evidențiat necesitatea promovării studiului istoriei și a transmiterii memoriei colective către generațiile tinere, pentru ca tragediile trecutului să nu fie uitate.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)