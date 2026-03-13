Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că, producătorii agricoli din Republica Moldova vor beneficia de o infuzie masivă de capital în plină campanie de primăvară.

Astfel, fermierii ar putea beneficia de compensații de aproape 4.000 de lei pentru fiecare tonă de motorină utilizată în lucrările agricole de primăvară. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care urmează să fie examinat de Guvern. Sprijinul financiar va fi acordat în limita normelor medii de consum stabilite pentru sectorul agricol, iar suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar va ajunge la 200.000 de lei.

Pentru implementarea mecanismului, statul intenționează să aloce 108 milioane de lei din Fondul de intervenție al Guvernului. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, fermierii vor trebui să depună un dosar în cadrul apelului care va fi lansat prin ordin al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. La cererea de solicitare vor fi anexate mai multe documente justificative, printre care declarația pe propria răspundere, certificatul emis de autoritatea administrației publice locale care confirmă activitatea agricolă, documentele privind activitatea desfășurată în sectorul zootehnic, copia facturilor de livrare a motorinei și dovada deținerii unui cont bancar deschis la o instituție financiară din Republica Moldova. După depunerea cererilor, dosarele vor fi examinate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care va verifica documentele prezentate și va autoriza plata compensațiilor pentru fermierii eligibili.