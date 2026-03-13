Ion Creangă – cel mai frumos „mărțișor” oferit tinerilor la Biblioteca Publică Șuri

Primăvara nu aduce doar flori și mărțișoare, ci și reînnoirea speranței, a valorilor și a tradițiilor care ne definesc ca neam. În această atmosferă plină de lumină și renaștere, Biblioteca Publică Șuri a demonstrat încă o dată că adevăratele mărțișoare nu sunt doar cele purtate la piept, dar și cele oferite sufletului și minții. În acest an, cel mai frumos „mărțișor” dăruit tinerei generații a fost opera marelui povestitor Ion Creangă, o comoară a literaturii române care continuă să inspire, să educe și să unească generațiile.

Evenimentul dedicat operei humuleșteanului a fost organizat într-un spirit de colaborare și respect pentru educație, printr-un parteneriat exemplar între Biblioteca Publică, Biblioteca Școlară și Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri.

Această inițiativă a demonstrat că atunci când instituțiile educaționale ale comunității își unesc forțele, rezultatele sunt cu adevărat remarcabile.

În spatele acestui moment frumos se află oameni dedicați culturii și formării tinerei generații. Stamati Doinița și Chiriac Lilia, reprezentante ale Bibliotecii Publice, alături de Nina Mulear, bibliotecară a școlii, au reușit să transforme întâlnirea cu opera lui Ion Creangă într-o adevărată lecție de viață și identitate culturală. Prin implicare, pasiune și dragoste pentru carte, ele au creat un spațiu în care literatura a devenit punte între trecut și viitor.

Protagoniștii activității au fost elevii clasei a VII-a ai Gimnaziului „Viorel Ciobanu”, care au participat cu entuziasm și curiozitate la această călătorie în universul poveștilor lui Creangă. Îmbrăcați cu mândrie în costum popular, elevii au demonstrat că tradiția și cultura pot merge mână în mână cu educația modernă. Gestul lor simbolic a transmis un mesaj puternic: identitatea noastră culturală este o moștenire pe care trebuie să o păstrăm și să o transmitem mai departe.

În cadrul activității, elevii au explorat fragmente din operele lui Ion Creangă, au discutat despre personajele îndrăgite și au descoperit sensurile profunde ale poveștilor care au marcat copilăria multor generații. De la umorul savuros al povestitorului, până la învățăturile subtile despre viață, prietenie și curaj, fiecare pagină răsfoită a devenit o lecție despre valorile care ne definesc.

Această activitate a demonstrat că biblioteca și școala reprezintă două instituții fundamentale în formarea caracterului și a personalității copiilor. Ele nu sunt doar spații de învățare, ci adevărate centre de cultură, dialog și inspirație. Într-o lume globalizată, în care schimbările sunt rapide și uneori copleșitoare, rădăcinile culturale devin repere stabile care ne ajută să ne păstrăm identitatea.

Ion Creangă nu este doar un autor din manualele școlare. El este un povestitor care vorbește direct inimii, un creator care a știut să transforme viața satului într-o literatură plină de farmec și autenticitate. Prin personajele sale pline de viață și prin limbajul său colorat, Creangă ne amintește că umorul, înțelepciunea și simplitatea pot fi adevărate lecții de viață.

Pentru comunitatea din satul Șuri, acest eveniment a fost mai mult decât o activitate culturală. A fost o demonstrație a faptului că educația și cultura pot uni oamenii și pot crea punți între generații. Când vezi tineri de clasa a VII-a citind cu interes din Creangă și purtând cu mândrie costumul popular, înțelegi că viitorul satului este unul plin de speranță.

Mesajul transmis comunității este unul puternic și motivațional: să fim mândri de copiii noștri, de profesorii și bibliotecarii care îi ghidează, de instituțiile care mențin vie cultura și educația.

Fiecare activitate culturală, fiecare carte citită și fiecare copil inspirat reprezintă o investiție în viitorul comunității.

Biblioteca Publică Șuri continuă să demonstreze că este mai mult decât un loc al cărților – este un spațiu al întâlnirii, al dialogului și al formării generațiilor. Prin astfel de inițiative, biblioteca își îndeplinește misiunea de a păstra și promova patrimoniul cultural, dar și de a inspira tinerii să descopere frumusețea lecturii.

Primăvara acestui an începe, așadar, sub semnul unui simbol profund: mărțișorul culturii și al identității naționale. Iar cel mai prețios mărțișor pe care îl putem oferi copiilor noștri rămâne limba și literatura română, purtate cu demnitate în suflet și transmise mai departe generațiilor viitoare.

Pentru că, așa cum ne arată povestea lui Ion Creangă, adevăratele comori nu se găsesc în lucruri materiale, ci în valorile care ne unesc și ne dau puterea de a merge înainte. Iar la Biblioteca Publică Șuri, aceste valori prind viață în fiecare zi, prin oameni dedicați și prin tineri care descoperă, pas cu pas, frumusețea culturii române.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri , corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)