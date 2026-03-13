Municipiile Soroca și Edineț – doi poli importanți de creștere, în Republica Moldova

Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a efectuat o vizită de lucru la Bălți, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Împreună și cu reprezentanți ai autorităților publice locale din Edineț, a fost analizat progresul implementării Planurilor Operaționale Locale de dezvoltare ale celor două municipii, Soroca și Edineț, transmite Serviciul de presă al primăriei Soroca.

În cadrul ședinței de lucru au fost puse în discuție aspecte ce țin de monitorizarea și raportarea implementării acestor documente strategice, precum și consolidarea capacităților instituționale ale structurilor responsabile de implementare. Acțiunile realizate se înscriu în eforturile de dezvoltare a municipiilor Soroca și Edineț, ca poli de creștere regională, conform Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027).