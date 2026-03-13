IGP: Cazul Vartic, investigat sub aspectul violenței în familie cu determinare la suicid

De către
OdN
-
0
27

 Cazul decesului suspect al unei educatoare din Hâncești este investigat de autorități sub aspectul infracțiunii de violență în familie, cu determinarea la suicid. Dosarul a fost transmis organelor de urmărire penală din Hâncești, după ce cele două procese penale au fost conexate.

 Detaliile în acest sens au fost prezentate de către șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Lupan, transmite stiri.md cu referire la ipn.md.

„Prin ordonanța procurorului general aceste două cauze au fost conexate și urmează să fie examinate de organul de urmărire penală din Hâncești. Se examinează prin prisma Codului Penal, violență în familie cu determinarea la suicid. Un lucru este cert. Sunt mari divergențe dintre ceea ce s-a lansat în spațiul public și ceea ce constată organul de urmărire penală”, a declarat Alexandru Lupan în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău.

Totodată, oficialul a menționat că, potrivit datelor analizate de anchetatori, în anul 2025 a existat un incident în care femeia a ajuns la spital cu intoxicație medicamentoasă. Cazul a fost tăinuit de medici, fără a fi raportat poliției.

„Dacă s-ar fi raportat acest lucru, ar fi intervenit mecanismul de reglementare a cazurilor de violență în familie și poate n-am fi ajuns la acest rezultat. Sper că ancheta internă a Ministerului Sănătății va stabili de ce acest caz n-a fost raportat”, a mai spus șeful-adjunct IGP.

Foto: Colaj știri.md


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

