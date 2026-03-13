Soțul „Monei Lisa”, obligat să achite prejudicii morale pentru declarațiile făcute

Roman Babuțchi, soțul femeii care a decedat în urma unei proceduri cosmetologice, a fost obligat de instanță să-i achite 20 de mii de lei drept prejudicii morale lui Igor Curov, care în 2024 a fost suspendat din funcția de director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, în urma scandalului legat de activitatea unei clinici clandestine de înfrumusețare în cadrul instituției. Curov a mers în judecată după ce a fost învinuit public că ar contribui la „mușamalizarea cazului”. Bărbatul femeii decedate urmează să acopere și cheltuielile pentru asistență juridică și taxe, în sumă totală de 33 mii lei.

Roman Babuțchi a dezvăluit că anestezista Ecaterina Maniuc, care a ajuns pe banca acuzaților, ar încerca să scape de pedeapsă și ar fi protejată de Igor Curov. Ultimul a negat orice implicare.

„ (…)declar cu toată fermitatea și responsabilitatea că aceste informații sunt complet false și defăimătoare, nu am absolut nicio implicare profesională directă sau indirectă în acest caz și sunt la dispoziția organelor de anchetă pentru a furniza orice fel de declarații sau informații necesare pentru stabilirea adevărului în această cauză. Fac apel public în adresa tuturor celor care doresc să contribuie la aflarea adevărului în acest caz să verifice temeinic acuzațiile pe care le publică, să se abțină de la promovarea unor acuzații false în adresa mea și îmi rezerv dreptul de a-mi apăra demnitatea și onoarea profesională și personală prin toate mijloacele legale pe care le am la dispoziție, totodată solicit dezmințirea publică a falsurilor publicate. Atâta timp cât există o anchetă în desfășurare, mă voi abține de la comentarii și polemici speculative pe marginea acestui caz și voi aștepta rezultatele investigației legale”, a scris Igor Curov, pe Facebook.

Femeia de afaceri avea 35 de ani. Aceasta a decedat pe 30 ianuarie 2025, în timpul unei proceduri cosmetologice. Liubov Babuțchi ar fi suferit un stop cardiac după ce i s-a administrat anestezia.

Viorica MIJA, anticoruptie.md