Expert: „Consecințele unui atac rusesc asupra barajelor Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk ar fi dezastruoase pentru Republica Moldova”

Un eventual atac militar asupra Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk din Ucraina, care se află pe râul Nistru, la hotar cu Republica Moldova, ar fi devastator pentru mai multe localități din țara noastră, afirmă experții. Declarații în acest sens a făcut pentru Anticoruptie.md expertul de mediu, Valeriu Cazac, în cadrul unei investigații jurnalistice. Acestea sunt actuale acum în contextul poluării râului Nistru cu produse petroliere, urmare a unui atac rusesc asupra hidrocentralei.

Alerta de poluare cu produse petroliere pe râul Nistru, urmare a unui atac rusesc asupra Hidrocentralei Novodnestrovsc din Ucraina, la hotar cu Republica Moldova, rămâne una ridicată. Autoritățile au anunțat Cod Galben de poluare, după ce la 10 martie, pe râul Nistru, în zona Naslavcea au fost observate pete uleioase. Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat mai multe anchete de presă în care încercam să explicăm care este pericolul pentru Republica Modlova a unui atac militar asupra Hidrocentralei de la Novodnestrovsk.

Expertul de mediu Valeriu Cazac a spus pentru Anticoruptie.md în cadrul unei anchete jurnalistice, realizată împreună cu jurnaliști din Ucraina că teama locuitorilor din Naslavcea și satele învecinate legată de o eventuală detonare a barajelor Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk este îndreptățită, consecințele ar fi dezastruoase. Frică locuitorilor din regiune s-a întețit, mai cu seamă după tragedia de la Novo Kahovka, sudul Ucrainei, din 6 iunie 2023. Distrugerea barajului Kahovka a afectat apa potabilă, aprovizionarea cu alimente și ecosisteme extinse până la Marea Neagră. Experții avertizează că, pe termen lung, consecințele acestui accident vor fi devastatoare.

„În cazul hidrocentalei Nova Kahovka, nu a existat asemenea infrastructură în aval, în timp ce în cazul Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk, în special în cazul detonării barajului Centralei Hidroelectrice nr. 1, am putea asista la un efect domino prin distrugerea barajelor Centralei Hidroelectrice nr. 2 de la Naslavcea și al Hidrocentralei de la Dubăsari”, a menționat expertul. Distanța pe râul Nistru de la Naslavcea la Dubăsari este de circa 250 km.

„În cazul Nova Kahovka, profilul longitudinal al Niprului este mai domol, de vreme ce în cazul Nistrului, unghiul de cădere este mare, relieful este dezmembrat. Avem mai multe localități și infrastructură amplasată în aval de complex”, precizează expertul. „Prin urmare, începând de la Naslavcea până la Palanca, am putea să avem un dezastru. Otaci, Soroca, Rezina, toate orașele astea, ar putea să fie șterse. În cazul Nova Kahovka, viteza de propagare a fost redusă, iar în cazul Nistrului, viteza de propagare este foarte mare. Nu cred că mai poți evacua ceva.”, spune expertul de mediu Valeriu Cazac.

Complexul Hidroenergetic Novodnestrovsk din Ucraina

Complexul Hidroenergetic Novodnestrovsk din Ucraina, la hotar cu Republica Moldova, este alcătuit din două centrale hidroelectrice, o centrală hidroelectrică de acumulare și trei lacuri: două pe albia Nistrului – bazinul central și bazinul tampon – și cel de-al treilea pe malul drept al râului.

Centralele hidroelectrice existente ale Ucrainei pe Nistru produc 4 miliarde de kWh anual, echivalentul consumului anual de electricitate al Moldovei și ele sunt o țintă pe care Rusia urmărește să o atace. Ucraina preconiza înainte de intervenția de agresiune a Rusiei să instaleze o a patra turbină și astfel Centrala hidroelectrică de acumulare urma să devină cea mai mare din Europa și pe locul șase în lume după capacitate, conform estimărilor Agenției Ukrhydroenergo.

Între Moldova și Ucraina există de mai mulți ani dispute pe marginea impactului negativ pe care Complexul Hidroenergetic Novodnestrovsk îl are asupra ecosistemelor din râul Nistru.

Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat în colaborarea cu jurnaliști din Ucraina o serie de nchete de presă în care arătam impactul războiului din Ucraina asupra mediului. Vedeți detalii în anchetele din seria ECOCID în Ucraina: Bomba cu ceas pentru Moldova.