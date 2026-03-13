IGSU România și Apele Române ne ajută să extragem substanța petrolieră de pe râul Nistru

De către
OdN
-
0
27

 În această dimineață la ora 5:00, specialiști din cadrul IGSU România și Apele Române au ajuns în Moldova cu echipamente suplimentare necesare pentru a extrage substanța petrolieră de pe râul Nistru.

 Astfel, România a sărit din nou în ajutor într-o situație complicată, după ce râul Nistru a fost contaminat cu substanță petrolieră în urma atacului Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina. Echipamentele au fost deja transportate la Cureșnita, Soroca, și urmează să fie instalate pentru a sprijini acțiunile de captare și eliminare a poluantului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia pe râu. Împreună cu specialiștii din ambele țări urmează să se identifice și alte locații pentru a instala echipamente de localizare și captare a substanței petroliere.

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.