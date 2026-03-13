IGSU România și Apele Române ne ajută să extragem substanța petrolieră de pe râul Nistru

În această dimineață la ora 5:00, specialiști din cadrul IGSU România și Apele Române au ajuns în Moldova cu echipamente suplimentare necesare pentru a extrage substanța petrolieră de pe râul Nistru.

Astfel, România a sărit din nou în ajutor într-o situație complicată, după ce râul Nistru a fost contaminat cu substanță petrolieră în urma atacului Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina. Echipamentele au fost deja transportate la Cureșnita, Soroca, și urmează să fie instalate pentru a sprijini acțiunile de captare și eliminare a poluantului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia pe râu. Împreună cu specialiștii din ambele țări urmează să se identifice și alte locații pentru a instala echipamente de localizare și captare a substanței petroliere.