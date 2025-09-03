Drumul G39 R14 – R19 va fi modernizat, până în toamna anului viitor

Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00 – 9,63, unde antreprenorul execută lucrări de reparație a drumului, informează andsa.md

Scopul principal al vizitei a fost verificarea progresului fizic al proiectului, monitorizarea respectării standardelor tehnice și evaluarea problemelor întâmpinate în procesul de implementare. „Acest proiect este important pentru locuitorii din Unchitești, Hârtop și Țipordei, deoarece va asigura o infrastructură modernă, va spori siguranța rutieră și conectivitatea regională. Antreprenorul responsabil pentru lucrări se va conforma prevederilor contractuale, asigurând execuția lucrărilor la standardele stabilite și finalizarea proiectului în termenul prevăzut. Vom monitoriza constant respectarea termenelor și calitatea execuției, astfel încât locuitorii acestor sate și toți participanții la trafic să beneficieze de un drum modern și sigur”, a menționat Sergiu Bejan.

Sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal. La etapa actuală, pe șantier sunt în curs de execuție lucrări de construcție a trotuarelor în satele Hârtop și Unchitești, amenajarea rigolelor și lucrări de defrișare. Potrivit proiectului, drumul va fi executat cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. Valoarea contractuală a proiectului este de circa 125,99 milioane lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier, cu o planificare de 58,5 milioane lei pentru anul curent.

Termenul de finalizare planificat este luna octombrie 2026. Reparația drumului G39 va îmbunătăți infrastructura rutieră din regiune, va asigura condiții sigure și moderne de circulație pentru utilizatorii acestui drum și va contribui la dezvoltarea comunităților locale.