Curs valutar, 3 septembrie 2025: euro și dolarul au recuperat în raport cu leul moldovenesc

Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi, 3 septembrie 2025, leul moldovenesc s-a devalorizat ușor față de euro și și-a slăbit poziția și față de dolar.

Astfel, leul a pierdut încă 0,86 bani față de moneda europeană care valorează 19,41 lei și peste 13 bani față de moneda americană, care costă 16,69 lei. Cursul oficial de schimb pentru alte valute, în data de 3 septembrie, este următorul: 0,4037 lei pentru 1 hrivnă, 3,8220 lei pentru un leu românesc.