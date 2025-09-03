Curs valutar, 3 septembrie 2025: euro și dolarul au recuperat în raport cu leul moldovenesc

OdN
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi, 3 septembrie 2025, leul moldovenesc s-a devalorizat ușor față de euro și și-a slăbit poziția și față de dolar.

Astfel, leul a pierdut încă 0,86 bani față de moneda europeană care valorează 19,41 lei și peste 13 bani față de moneda americană, care costă 16,69 lei.  Cursul oficial de schimb pentru alte valute, în data de 3 septembrie, este următorul: 0,4037 lei pentru 1 hrivnă, 3,8220 lei pentru un leu românesc.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

