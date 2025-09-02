Doi tineri din Soroca au fost condamnați pentru furt de bovine

În raionul Soroca, un adult și un minor au fost judecați pentru furtul mai multor bovine de pe imașuri din extravilanul satului Dubna, în luna iulie 2025. Potrivit materialelor instanței, cei doi au acționat împreună și au sustras vaci cu scop de profit, cauzând proprietarilor un prejudiciu total de peste 100.000 de lei.

Într-unul dintre cazuri, vacile au fost vândute unor persoane găsite pe internet, iar alte bovine au fost recuperate de poliție înainte de a fi tranzacționate.

În cadrul procesului, inculpații și reprezentantul legal al minorului au recunoscut faptele, iar instanța a decis judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Adultul a fost condamnat la 5 ani și 2 luni de închisoare, pedeapsă ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, iar minorul a fost condamnat la 2 ani închisoare, însă cu suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere pe o perioadă de 1 an și 6 luni, cu condiția respectării regulilor de probațiune.

Proprietarii bovinelor afectate au fost informați despre posibilitatea de a primi despăgubiri materiale, iar inculpații și-au exprimat disponibilitatea de a restitui prejudiciul.

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Nord în decurs de 15 zile, prin intermediul

Judecătoriei Soroca (sediul Central).