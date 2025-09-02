HSK Zrinjski este noua echipă a soroceanului Vitalie Damașcan

Ultima dată la clubul israelian Maccabi Petah Tikva, soroceanul Vitalie Damașcan a semnat cu echipa HSK Zrinjski, campioana Bosniei și Herțegovinei. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului acesta.

La ziua de astăzi, noua echipă a lui Vitalie Damașcan este pe locul 9 în campionat, cu patru puncte în trei meciuri disputate și trei meciuri restante. Să mai menționăm că, HSK Zrinjski s-a calificat în faza ligii unice a UEFA Europa Conference League, ediția 2025/26.