HSK Zrinjski este noua echipă a soroceanului Vitalie Damașcan

De către
OdN
-
0
30

  Ultima dată la clubul israelian Maccabi Petah Tikva, soroceanul Vitalie Damașcan a semnat cu echipa HSK Zrinjski, campioana Bosniei și Herțegovinei. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului acesta.

La ziua de astăzi, noua echipă a lui Vitalie Damașcan este pe locul 9 în campionat, cu patru puncte în trei meciuri disputate și trei meciuri restante. Să mai menționăm că, HSK Zrinjski s-a calificat în faza ligii unice a UEFA Europa Conference League, ediția 2025/26.

Foto: HSK Zrinjski

 

 

 

 

 


Articolul precedentDoi tineri din Soroca au fost condamnați pentru furt de bovine
Articolul următorLa alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.