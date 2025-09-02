Alegeri parlamentare 2025

La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață. Pentru a vota, aceștia vor prezenta actul de identitate și carnetul de student sau cel de elev, informează moldpres.md

Contactată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sîrbu, a menționat că tinerii alegători își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare din raza localității unde sunt înmatriculați la studii.

„Excepție fac elevii și studenții care au domiciliul sau reședința temporară în localitatea unde învață. Aceștia vor putea vota conform domiciliului sau reședinței temporare”, a afirmat Rodica Sîrbu.

Circa 38 200 de tineri vor putea vota pentru prima dată la acest scrutin parlamentar.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 28 septembrie curent. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege deputații viitorului Legislativ.