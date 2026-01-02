Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță în perioada rece

Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă toți locuitorii raionului și municipiului Soroca să manifeste responsabilitate și prudență în perioada rece a anului și să respecte cu strictețe regulile de siguranță, în special în apropierea râului Nistru, lacurilor din localități și altor bazine acvatice, unde formarea gheții poate crea un pericol major pentru viață.

În sezonul rece, gheața formată pe râul Nistru, lacurile și iazurile din localități nu este sigură, chiar dacă aparent pare groasă. Sub stratul de zăpadă se pot ascunde fisuri, găuri sau zone cu gheață subțire, iar curenții de apă, mai ales pe râu, slăbesc structura gheții.

Este strict interzis ca persoanele, în special copiii, să se plimbe sau să se joace pe gheață. Orice activitate pe suprafețele înghețate poate duce la accidente grave.

În cazul în care o persoană ajunge sub gheață, este esențial să nu intre în panică, să încerce să se mențină la suprafață, să se târască spre locul sigur din direcția din care a venit și să solicite imediat ajutor.

Măsuri de prevenire înaintea sezonului rece

Pentru a reduce riscurile, cetățenii sunt îndemnați:

să se asigure cu sare pentru topirea gheții de pe trotuare și căile de acces din gospodărie;

să utilizeze nisip sau alte materiale antiderapante;

să dispună de unelte pentru deszăpezire;

să își izoleze locuințele din punct de vedere termic.

Atenție la avertizările meteorologice

În perioadele cu ninsori abundente, viscol, chiciură sau scăderi bruște de temperatură:

evitați expunerea prelungită la frig;

îmbrăcați-vă adecvat;

evitați consumul excesiv de alcool și cofeină.

Pentru prevenirea degerăturilor este recomandată purtarea hainelor călduroase, iar pentru prevenirea fracturilor – curățarea zăpezii de pe căile de acces și folosirea materialelor antiderapante.

Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca face apel către toți cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să respecte regulile de siguranță, în special în zonele din apropierea râului Nistru și a lacurilor din localități, deoarece neglijența poate avea consecințe grave.

Ofițer superior al Serviciului Prevenție al DSE mun.Soroca

Locotenent-major al s/intern

Bruma Mihaela