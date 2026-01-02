Curățenia de după sărbători: de unde începem și ce aruncăm

După mesele festive și zilele aglomerate de sărbători, casa rămâne adesea plină de ambalaje, resturi și obiecte care nu mai sunt necesare. Curățenia de după sărbători nu înseamnă doar ordine în locuință, ci și un pas important spre un nou început mai organizat. Specialiștii în organizare recomandă o abordare clară și etapizată, care să reducă timpul pierdut și senzația de epuizare.

Primul pas în curățenia de după sărbători este eliberarea spațiului. Ambalajele, pungile decorative, hârtia de cadou și cutiile rămase după despachetarea darurilor sunt primele care trebuie sortate. Cele care nu mai pot fi reutilizate pot fi aruncate, iar materialele reciclabile separate corespunzător.

Următorul pas este verificarea alimentelor. Resturile de mâncare, produsele expirate sau cele păstrate incorect trebuie eliminate pentru a evita riscurile pentru sănătate. Specialiștii recomandă curățarea atentă a frigiderului și reorganizarea rafturilor, astfel încât alimentele rămase să fie vizibile și consumate la timp.

Un alt aspect important îl reprezintă obiectele decorative de sezon. Globurile, instalațiile luminoase și decorațiunile pot fi sortate înainte de depozitare. Cele deteriorate sau incomplete pot fi aruncate, iar cele rămase ambalate și etichetate, pentru a fi ușor de găsit anul următor.

Curățenia continuă cu revizuirea obiectelor uzuale. Vesela suplimentară, textilele de masă sau obiectele primite cadou, dar nefolosite, pot fi donate sau păstrate într-un spațiu separat. Specialiștii subliniază că păstrarea lucrurilor neutilizate ocupă spațiu și îngreunează menținerea ordinii.

La final, este recomandată curățarea generală a suprafețelor. Ștergerea prafului, aerisirea încăperilor și organizarea spațiilor de depozitare contribuie la recăpătarea unei atmosfere ordonate și funcționale în locuință.

Curățenia de după sărbători nu trebuie privită ca o obligație dificilă, ci ca o oportunitate de resetare. O abordare structurată, în care se elimină lucrurile inutile și se păstrează doar ce este necesar, ajută la crearea unui spațiu mai aerisit și mai ușor de întreținut pe termen lung.